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02.08.2020  16:53   

В Харькове звершился триатлон Iron Way

Сегодня в Харькове прошли соревнования по триатлону, который включает в себя три дисициплины: плавание, велоэтап и бег.


//sportevents.kharkiv.ua
В этом году на Iron Way 70.3 зарегестрировалось 300 индивидуальных участников и на Iron Way Relay — 41 команда.
 
Пятеркой лидеров среди мужчин со следующими результатами стали:
 
1. Александр Хадыко — 4:02:36
2. Святослав Цветков — 4:07:11
3. Евгений Славный — 4:12:48
4. Александр Осипчук — 4:13:42
5. Юрий Клим — 4:14:52
 
Пятеркой лидеров среди женщин со следующими результатами стали:
 
1. Наталья Мацупко — 4:46:18
2. Елена Жушман — 4:51:55
3. Анастасия Романец — 4:52:14
4. Яна Поляк — 5:05:56
5. Анастасия Ясыр — 5:09:06
 
В командном зачете тройка лидеров выглядит следующим образом:
 
1. Chameleon — 03:56:11
2. Chameleon — 03:57:40
3. Догони — 03:59:28
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  iron way, триатлон, харьков
 
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