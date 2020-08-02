В Харькове звершился триатлон Iron Way

Сегодня в Харькове прошли соревнования по триатлону, который включает в себя три дисициплины: плавание, велоэтап и бег.
Сегодня казаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман очень даже возможно.
Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
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