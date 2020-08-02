02.08.2020 16:53

В Харькове звершился триатлон Iron Way

Сегодня в Харькове прошли соревнования по триатлону, который включает в себя три дисициплины: плавание, велоэтап и бег.



//sportevents.kharkiv.ua

В этом году на Iron Way 70.3 зарегестрировалось 300 индивидуальных участников и на Iron Way Relay — 41 команда.

Пятеркой лидеров среди мужчин со следующими результатами стали:

1. Александр Хадыко — 4:02:36

2. Святослав Цветков — 4:07:11

3. Евгений Славный — 4:12:48

4. Александр Осипчук — 4:13:42

5. Юрий Клим — 4:14:52

Пятеркой лидеров среди женщин со следующими результатами стали:

1. Наталья Мацупко — 4:46:18

2. Елена Жушман — 4:51:55

3. Анастасия Романец — 4:52:14

4. Яна Поляк — 5:05:56

5. Анастасия Ясыр — 5:09:06

В командном зачете тройка лидеров выглядит следующим образом:

1. Chameleon — 03:56:11

2. Chameleon — 03:57:40

3. Догони — 03:59:28