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29.07.2020  12:19   

Футбол. Металлист 1925 покинул опытный полузащитник

После четырех лет в клубе из рядов желто-синих ушел Сергей Романов.


//footboom.com
«Металлист 1925» и полузащитник  Сергей Романов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщил официальный сайт клуба.
 
23-летний Романов играл за «Металлист 1925» с 2016 года. 
 
Всего он провел 51 матч за харьковчан, отметившись девятью голами и 15 ассистами.
 
Ранее «Металлист 1925» в очередной раз поменял наставника, расставшись с главным тренером Андреем Демченко. 
 
Временно руководит командой Вячеслав Хруслов.
 
Харьковчане идут на шестом месте после 26 туров Первой лиги, отставая от третьей строчки на три очка.
Тэги:  спорт, футбол, харьков, ушел полузащитник, хавбек, романов
 
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