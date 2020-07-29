29.07.2020 12:19

Футбол. Металлист 1925 покинул опытный полузащитник

После четырех лет в клубе из рядов желто-синих ушел Сергей Романов.



//footboom.com

«Металлист 1925» и полузащитник Сергей Романов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщил официальный сайт клуба.

23-летний Романов играл за «Металлист 1925» с 2016 года.

Всего он провел 51 матч за харьковчан, отметившись девятью голами и 15 ассистами.

Ранее «Металлист 1925» в очередной раз поменял наставника, расставшись с главным тренером Андреем Демченко.

Временно руководит командой Вячеслав Хруслов.

Харьковчане идут на шестом месте после 26 туров Первой лиги, отставая от третьей строчки на три очка.