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06.07.2020  14:21   

Элина Свитолина – об участии в US Open: «Буду решать в последний момент»

Коронавирус и нестабильность в США отпугивают большую часть ведущих спортсменов планеты.


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Почетная харьковчанка и Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что еще не приняла решение об участии в US Open.

«Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно.

Я понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но положение других штатов ослабляет всю страну. И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить.

Также, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность покинуть свою страну? Да, в целом все очень запутанно. В принципе я буду решать в последний момент», – сказала Свитолина в интервью tdg.ch.

Источник:   Трибуна
 Тэги:  свитолина, теннис, харьков, представительство, очки, открытый, сша
 
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