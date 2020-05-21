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21.05.2020  14:26   

Футбол. Желто-синие призывают доиграть чемпионат

«Металлист 1925» сделал официальное заявление.


//sportevents.kharkiv.ua
Официальный сайт харьковского «Металлиста 1925» накануне заседания Совета лиг, на котором должно решиться будет ли продолжено первенство Украины по футболу в Первой и Второй лигах, разместил официальное заявление, выражающее позицию харьковского клуба
 
В заявлении говорится:
 
«ФК „Металлист 1925” всегда выступал за четкое соблюдение принципов честной игры и уважения ко всем участникам соревнований. Наша позиция такова, что победитель должен определяться исключительно на футбольном поле и в честной спортивной борьбе.
 
В последнее время в некоторых всеукраинских СМИ стала появляться информация с комментариями руководителей некоторых клубов о нецелесообразности доигрывания чемпионата, в частности, в Первой лиге. Но как можно объявить победителя и призеров соревнований, если в турнире сыграно чуть более 63% матчей. Тем более, учитывая турнирную ситуацию, которая сейчас есть во втором по силе дивизионе отечественного футбола.
 
Если клубы подавали заявки на участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ, если клубы подписывали декларации и согласия, а также гарантировали свое участие в течение всего сезона, как можно ставить вопрос в плоскости „хотим” или „не хотим”. Мы обязаны решить судьбу соревнований на поле!
 
Руководство и учредители ФК „Металлист 1925” всегда подчеркивали необходимость четко выполнять регламентные нормы и проводить соревнования по документам, которые были утверждены руководящими органами украинского футбола. Мы против любых попыток манипулировать Регламентом.
 
Чемпионат должен быть доигран в соответствии с Регламентом соревнований.
 
Отдельно отмечаем, что руководство ФК „Металлист 1925”, выполняя требования медицинского протокола, обратилось к ведущим инфекционистам Украины и получило консультацию, которая полностью соответствует требованиям и опыту ведущих футбольных держав Европы по восстановлению состязательного процесса. Кроме того, футболисты, тренеры, персонал команды, а также все, кто с ними контактирует, прошли соответствующие тестирования. Их результаты были отрицательными, то есть, ни коронавирусной инфекции, ни каких-то других инфекционных заболеваний у них не обнаружено».
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  спорт, карантин, харьков, футбол, чемпионат, металлист 1925
 
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