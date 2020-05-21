21.05.2020 14:26

Футбол. Желто-синие призывают доиграть чемпионат

«Металлист 1925» сделал официальное заявление.



//sportevents.kharkiv.ua

Официальный сайт харьковского «Металлиста 1925» накануне заседания Совета лиг, на котором должно решиться будет ли продолжено первенство Украины по футболу в Первой и Второй лигах, разместил официальное заявление, выражающее позицию харьковского клуба

В заявлении говорится:

«ФК „Металлист 1925” всегда выступал за четкое соблюдение принципов честной игры и уважения ко всем участникам соревнований. Наша позиция такова, что победитель должен определяться исключительно на футбольном поле и в честной спортивной борьбе.

В последнее время в некоторых всеукраинских СМИ стала появляться информация с комментариями руководителей некоторых клубов о нецелесообразности доигрывания чемпионата, в частности, в Первой лиге. Но как можно объявить победителя и призеров соревнований, если в турнире сыграно чуть более 63% матчей. Тем более, учитывая турнирную ситуацию, которая сейчас есть во втором по силе дивизионе отечественного футбола.

Если клубы подавали заявки на участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ, если клубы подписывали декларации и согласия, а также гарантировали свое участие в течение всего сезона, как можно ставить вопрос в плоскости „хотим” или „не хотим”. Мы обязаны решить судьбу соревнований на поле!

Руководство и учредители ФК „Металлист 1925” всегда подчеркивали необходимость четко выполнять регламентные нормы и проводить соревнования по документам, которые были утверждены руководящими органами украинского футбола. Мы против любых попыток манипулировать Регламентом.

Чемпионат должен быть доигран в соответствии с Регламентом соревнований.

Отдельно отмечаем, что руководство ФК „Металлист 1925”, выполняя требования медицинского протокола, обратилось к ведущим инфекционистам Украины и получило консультацию, которая полностью соответствует требованиям и опыту ведущих футбольных держав Европы по восстановлению состязательного процесса. Кроме того, футболисты, тренеры, персонал команды, а также все, кто с ними контактирует, прошли соответствующие тестирования. Их результаты были отрицательными, то есть, ни коронавирусной инфекции, ни каких-то других инфекционных заболеваний у них не обнаружено».