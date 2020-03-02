Юные биатлонисты Харьковщины получили золотые медали чемпионата Украины (ФОТО)

02.03.2020 17:32

С 21 по 28 февраля в Львовской области состоялся юниорский чемпионат Украины по биатлону, на котором сборная Харьковской области завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Золотые медали харьковские биатлонисты завоевали в эстафетах. Среди юниоров чемпионами стали Степан Кинаш, Евгений Малышев, Александр Пономаренко и Юрий Сытник. Команда финишировала с результатом 1: 36: 14.6. Второй результат был в сборной Черниговской области-1, а третий у команды Сумской области-1.

Кроме того сборная Харьковской области выиграла смешанную эстафету с результатом 1: 22.26. В составе команды выступали - Оксана Коваленко, Любовь Кипьяченкова, Александр Пономаренко и Юрий Сытник. Харьковчане на полминуты опередили команду Киевской области и на полтора минуту биатлонистов Киева.

В свою очередь в эстафете среди юниорок харьковчанки заняли пятое место.

Оксана Коваленко принесла сборной Харьковской области еще две награды. Она заняла второе место в масс-старте среди юниорок. Екатерина Бех из Киевской области финишировала первой с результатом 33: 20.0. Оксана отстала от соперницы на 2 минуты 29.9сек.

Также Коваленко стала бронзовым призером в спринте. Лучший результат показала Оксана Москаленко из Киевской области - 27: 08.9. Харьковчанка отстала от чемпионки на 2 минуты 1.1 сек.

В масс-старте среди юниоров Александр Пономаренко занял второе место (36: 30.9), а Юрий Сытник - третье (37: 24.5). Победил на этой дистанции Дмитрий Грущак из Сумской области (36: 08.6).

В спринте среди юниоров Александр Пономаренко финишировал с третьим временем. От победителя Романа Боровика, из Сумской области, который показал результат 29: 31.1, харьковчанин отстал на 25.4 сек.

Еще одну бронзовую медаль завоевала Любовь Кипьяченкова, которая в индивидуальной гонке на 12.5км финишировала с третьим результатом. От победительницы Оксана Москаленко из Киевской области (43: 08.5) Любовь отстала на 3 минуты и 33 секунды.