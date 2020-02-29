29.02.2020 11:32

Жеребьевка Лиги Европы определила футбольных гостей Харькова

В Первой столице «Горняки» встретятся с чемпионом Германии сезона 2008/09 годов.



Фото: shakhtar.com

27 февраля, донецкий «Шахтер» в рамках 1/16 финала Лиги Европы на выезде играл против лиссабонской «Бенфики». В первом матче между этими командами на ОСК «Металлист» минимальную победу праздновали украинцы (2: 1). По ходу матча в столице Португалии «горняки» проигрывали 3: 1, однако сумели добиться нужного для себя результата, сыграв вничью 3: 3, и прошли дальше.

А 28 февраля горняки узнали имя своего соперника в 1/8 финала. За путевку в четвертьфинал украинцы поспорят с чемпионом Германии сезона 2008/09 годов «Вольфсбургом». Первый матч пройдет в Германии 12 марта, зачерез неделю, 19 марта, команды будут играть на ОСК «Металлист» в Харькове.

Напомним, что в этом еврокубковом сезоне «Вольфсбург» уже встречался с украинской командой. На групповой стадии Лиги Европы «волки» играли против «Александрии», которую обыграли в обоих матчах (3: 1 дома и 1: 0 на выезде).