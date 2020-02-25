Вслед за звездным тренером «Харьковские соколы» покинул его заокеанский варяг-протеже

Деандре Бюрне вернулся в США
Американский защитник Деандре Бюрне обратился к руководству "Харьковских Соколов" с просьбой покинуть клуб.
Причина: повреждение, американец получил еще перед первым поединком с "Днепром". После обследования Бюрне решил проходить лечение дома. ⠀
Харьковчане пошли навстречу игроку и остановили действие контракта. ⠀
Как сообщается на официальной страничке команды "Харьковские Соколы" благодарят Деандре Бюрне за сотрудничество и желают успехов в будущей карьере.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
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