25.02.2020 17:25

Вслед за звездным тренером «Харьковские соколы» покинул его заокеанский варяг-протеже

Деандре Бюрне вернулся в США



://facebook.com/khasokoly

Американский защитник Деандре Бюрне обратился к руководству "Харьковских Соколов" с просьбой покинуть клуб.

Причина: повреждение, американец получил еще перед первым поединком с "Днепром". После обследования Бюрне решил проходить лечение дома. ⠀

Харьковчане пошли навстречу игроку и остановили действие контракта. ⠀

Как сообщается на официальной страничке команды "Харьковские Соколы" благодарят Деандре Бюрне за сотрудничество и желают успехов в будущей карьере.