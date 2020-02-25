Главная Новости Спорт Вслед за звездным тренером «Харьковские соколы» покинул его заокеанский варяг-протеже
25.02.2020  17:25   

Вслед за звездным тренером «Харьковские соколы» покинул его заокеанский варяг-протеже

Деандре Бюрне вернулся в США


://facebook.com/khasokoly

Американский защитник Деандре Бюрне обратился к руководству "Харьковских Соколов" с просьбой покинуть клуб.

Причина: повреждение, американец получил еще перед первым поединком с "Днепром". После обследования Бюрне решил проходить лечение дома. ⠀

 Харьковчане пошли навстречу игроку и остановили действие контракта. ⠀

Как сообщается на официальной страничке команды "Харьковские Соколы" благодарят Деандре Бюрне за сотрудничество и желают успехов в будущей карьере.

Источник:   Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков чемпионат, мурзин, тренер
 
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