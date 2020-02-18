18.02.2020 17:55

Свитолина впервые в проиграла стартовый матч на турнире-миллионнике

Харьковчанка не смогла преодолеть стартовый матч на турнире WTA Premier с призовым фондом более 2,5 миллионов борьбы Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае.



://tennisua.org/

В матче первого круга украинка, посеянная под третьим номером, не смогла оказать серьезного сопротивления американки Дженнифер Брейди: 2-6 1-6.

Это вторая победа Брейди над теннисисткой топ-10 в сезоне. В январе американка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти на соревнованиях в Брисбене.

Что касается Свитолиной, то она впервые за все годы участия с турнире проиграла в матче первого круга.

Представительница харьковской школы тенниса дебютировала на соревнованиях в 2014 году, дойдя на турнире до второго круга.

Напомним, что Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае (2017, 2018).