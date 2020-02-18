Свитолина впервые в проиграла стартовый матч на турнире-миллионнике

Харьковчанка не смогла преодолеть стартовый матч на турнире WTA Premier с призовым фондом более 2,5 миллионов борьбы Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае.
В матче первого круга украинка, посеянная под третьим номером, не смогла оказать серьезного сопротивления американки Дженнифер Брейди: 2-6 1-6.
Это вторая победа Брейди над теннисисткой топ-10 в сезоне. В январе американка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти на соревнованиях в Брисбене.
Что касается Свитолиной, то она впервые за все годы участия с турнире проиграла в матче первого круга.
Представительница харьковской школы тенниса дебютировала на соревнованиях в 2014 году, дойдя на турнире до второго круга.
Напомним, что Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае (2017, 2018).
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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