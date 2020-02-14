14.02.2020 16:51

Юные харьковские пловцы получили медали на домашнем чемпионате Украины (ФОТО)

В бассейне харьковской МКСДЮШОР прошли соревнования зимнего чемпионата Украины по плаванию среди юношей.



://dmskh.gov.ua/

В соревнованиях принимали участие 351 спортсмен из 22 областей страны и Киева. По итогам чемпионата хозяева акватории харьковские пловцы завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Наибольшее количество наград Харьковщине принес Никита Кудинов. Он стал чемпионом на дистанциях 50м вольным стилем (0:25.22) и на дистанции 100 м вольным стилем (0:54.98), а также занял второе место на 200 м комплексным плаванием и стал бронзовым призером на дистанции 200 м вольным стилем и на 400 м вольным стилем.

Также на счету Никиты Кудинова серебряная и бронзовая награды в эстафетах.

Две золотые медали завоевала Алина Бобровская. Она стала чемпионкой на 200 м комплексным плаванием (2:29.63) и на 100 м комплексным плаванием (1:09.85). Кроме того, на ее счету «серебро» на дистанции 400м комплексным плаванием.

Еще одну золотую медаль завоевал на дистанции 100 м брассом (1:10.07) Тимофей Суровикино.

В свою очередь, Вадим Клименко занял второе место на 200 м баттерфляем, а Дмитрий Яриновський - третье место на 200 м брассом.

Две награды харьковские пловцы завоевали в эстафетах. Никита Кудинов, Тимофей Суровикино, Вадим Клименко и Артем Андреев завоевали серебряную медаль в мужской эстафете 4x50м комбинированная.

Также Никита Кудинов, Тимофей Суровикино, Анастасия Шишова и Алина Бобровская заняли третье место в смешанной эстафете 4x50м вольным стилем.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. победителями по этому показателю стали киевляне.

В зачете среди спортивных школ харьковские СДЮШОР «Спартак» и МКСДЮШОР заняли пятое и шестое места соответственно. Победу одержала СДЮСШОР №2 из города Ровно.