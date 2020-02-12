Тхэквондо: Денис Чернов стал призером международного турнира в Турции

12.02.2020 13:34

Харьковчанин завоевал «бронзу» международного рейтингового турнира класса G-1 по тхэквондо ВТФ «Turkish Open 2020», который состоялся в Стамбуле.

Участие в соревнованиях приняли около 1500 тхэквондистов из 52 стран мира.

В соревнованиях среди юниоров в весовой категории свыше 78кг третье место занял Денис Чернов.

На пути к медали харьковчанин успешно провел три поединка, но в полуфинале уступил со счетом 2:8 сопернику из Турции, которой в итоге стал серебряным призером, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.