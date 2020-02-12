Тхэквондо: Денис Чернов стал призером международного турнира в Турции

Харьковчанин завоевал «бронзу» международного рейтингового турнира класса G-1 по тхэквондо ВТФ «Turkish Open 2020», который состоялся в Стамбуле.
В соревнованиях среди юниоров в весовой категории свыше 78кг третье место занял Денис Чернов.
На пути к медали харьковчанин успешно провел три поединка, но в полуфинале уступил со счетом 2:8 сопернику из Турции, которой в итоге стал серебряным призером, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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