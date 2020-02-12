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12.02.2020  09:02   

Анастасия Власенко установила рекорды Украины в тяжелой атлетике среди юниоров

Сборная Харьковской области завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды на чемпионате Украины по тяжелой атлетике среди юниоров.


// ХОГА
Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов в возрасте до 20 лет из всей Украины.

Среди девушек в весовой категории свыше 87 кг победу завоевала Анастасия Власенко. Ее результат в сумме двоеборья был 230кг, что стало новым рекордом Украины среди юниоров. Кроме того, рекордными были также ее результаты в отдельных видах 99кг - в рывке и 131кг - в толчке.

Среди девушек также победила Алина Захарченко (весовая категория - до 59кг) – 183кг (83кг - в рывке и 100 кг - в толчке).

Еще одну золотую медаль Харьковщине принес Евгений Янцевич, который победил в весовой категории до 96кг среди юниоров с результатом 346кг (159кг - в рывке и 187кг - в толчке).

Серебряными призерами чемпионата стали: Мария Гангур (весовая категория - до 59кг) – 168кг и Максим Москвин (весовая категория до 81кг) – 302кг.

На счету Максима Москвина также рекорд Украины среди юниоров в толчке.

Бронзовые медали завоевали Светлана Самуляк (весовая категория - до 55кг) – 165кг и Александр Лавриненко (весовая категория - до 73кг) – 278кг.

Этот чемпионат был одним из этапов подготовки и формирования сборной Украины к чемпионату мира среди юниоров, который с 14 по 21 марта состоится в столице Румынии.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тяжелая атлетика, харьков, рекорд украины
 
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