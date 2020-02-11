11.02.2020 18:53

У Харкові для любителів спорту розроблять новий мобільний додаток

Додаток для мобільних телефонів з пілотною назвою «Спорт у смартфоні» розробляється зараз у Харкові.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров.

За його словами, у додатку буде зібрана електронна база з інформацією про спортивні федерації, спортсменів, тренерів, суддів, секції, спортклуби, стадіони та інші об'єкти спортивної інфраструктури.

«Ми плануємо надати якісно нову послугу для любителів спорту, які хочуть позайматися. За допомогою цього додатку можна буде вибрати найбільш оптимальне розташування спортивного об'єкта, час занять, дізнатися контактні телефони, подивитися рейтинг тренера і відгуки про нього. Думаю, багато хто буде зацікавлений у такій інформації», - зазначив Олексій Чубаров.

Очікується, що бета-версія програми «Спорт у смартфоні» з'явиться приблизно у жовтні.