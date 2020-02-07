07.02.2020 18:19

Шашки. Харьковчане триумфально выступили на первенстве страны (ФОТО)

Сборная Харьковщины привезла 12 наград с чемпионата Украины по шашкам среди молодежи и юношей.



//kharkivoda.gov.ua

Соревнования прошли с 30 января по 6 февраля в Ивано-Франковске, об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в чемпионате приняли около ста спортсменов из разных областей Украины, которые разыграли медали в классической, быстрой и молниеносной игре в трех возрастных категориях: молодежь (1994 г. р. и моложе), кадеты (2004 г. р. и моложе) и юные надежды (2010 г. р. и моложе).

По итогам чемпионата на счету харьковчан - 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды.

В соревнованиях среди молодежи Вячеслав Новицкий занял второе место в классической игре (8 очков), второе место - в молниеносной игре (10 очков) и третье - в быстрой игре (7 очков).

Максим Дороган стал серебряным призером в быстрой игре (9 очков), а среди женщин-молодежи серебряную медаль в классической игре завоевала Анастасия Глушко (7 очков).

В соревнованиях среди кадетов Дарья Лобанова победила в классической игре (14 очков) и заняла второе место в молниеносной игре (10 очков).

Екатерина Кунавкина заняла среди кадетов третье место в классической игре (9 очков).

В соревнованиях в категории «юные надежды» блестящий результат показала харьковчанка Василиса Куценко. Она с максимальным количеством очков (14) выиграла все три вида игры – классическую, быструю и молниеносную.

Также в этой категории бронзовую медаль в классической игре завоевала Анастасия Печка (8 очков).

В командном зачете в классической игре сборная Харьковской области заняла первое место. Второе было за спортсменами Днепропетровской области, третье завоевала команда Ивано-Франковской области.

В быстрой игре за харьковчанами также было первое место. Второе заняли представители Ивано-Франковской области, третье – Винницкой области.

В молниеносной игре Харьковская область стала второй в общекомандном зачете, уступив соперникам из Днепропетровской области. Третье заняли спортсмены из Ивано-Франковской области.