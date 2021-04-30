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30.04.2021  08:47   

К 9 Мая в Харькове пройдет общегородская акция «Лента памяти» (ВИДЕО)

В городе Харькове широко отметят День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом 29 апреля, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, среди запланированных мероприятий будет и общегородская акция, наподобие «Полка победы» в прошлом году.

«Та акция была инициирована Геннадием Кернесом. Тогда многие харьковчане вышли на балконы с портретами своих родственников, которые воевали и добыли победу для Украины, для Харькова. В этом году мы планируем провести акцию «Лента памяти». Для этого будут собраны фамилии харьковчан, которые воевали, и затем их огласят по телевизору.

По его словам, запланированные ко Дню победы массовые мероприятия будут проводиться с соблюдением карантинных ограничений.

Источник:   ХГС
 Тэги:  акция, память, 9 мая, лента
 
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