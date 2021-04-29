29.04.2021 11:48

Появился рендер будущей смотровой площадки на Госпроме

Об обновлении одного из символов Харькова корреспондентам МГ “Объектив” рассказал директор КП ПЭП “Госпром” Николай Чихунов.





Создание смотровой площадки на крыше Госпрома – это продолжение длительных работ по обновлению легендарного “первого небоскреба”. Подготовка к реставрации Госпрома началась еще в 2001 году, а к самим работам приступили в 2002-м. Из-за недостатка финансирования процесс растянулся на годы, и вели его по частям.



“У нас определенная программа. Первое – нужно было восстановить фасады здания. Было много отваленной штукатурки, выглядывала арматура. Это было даже небезопасно для людей, которые тут работают или которые проходили мимо. Поэтому были первоочередные задачи – это сделать фасад здания, заменить окна, которые были в таком виде, что уже тепло не держалось. Как восстановили после войны, так больше столько лет ничего не делалось”, – рассказал Чихунов.



По его словам, реконструкцию здания, являющегося памятником архитектуры, делать нельзя. Есть два вида разрешенных работы: реставрационные работы или ремонт реставрационный. Также можно делать текущий ремонт – поддерживать санитарное состояние здания и внутренних помещений.





По подсчетам директора Госпрома, за 20 лет на реставрацию израсходовали около 200 миллионов гривен. В том числе деньги выделялись из государственного и областного бюджетов.



“В 2003 году из государственного бюджета было выделено 5 миллионов, в 2004 году – 18 миллионов. Всего из государственного бюджета было выделено 23 миллиона. 47 миллионов – из областного бюджета. Начали выделяться в рамках программы именно по реставрации Госпрома. Мы обращались в правительство тогда, и нам выделяли оттуда. А в 2004 году, когда было 350-летие Харькова, тогда были в целом на город выделены деньги по подготовке к юбилею. В том числе 18 миллионов было выделено на Госпром”, – уточнил он.



Сейчас в здании ведутся внутренние работы. Кроме создания смотровой площадки, планируют провести целый комплекс работ. Приведут в должный вид помещения, примыкающие к площадке, ведущую к ней лестницу, заменят лифт.





“Сейчас мы ведем работы по замене лифта, провели тендер на закупку лифта к нам в таком виде, в каком он был. Это памятник архитектуры, поэтому мы меняем лифт на точно такой, какие были тогда. Восстанавливаем внутри помещения по лестничной клетке. Тоже делаем с учетом того, какие работы были сделаны ранее старые – цветовая гамма, плитку подобрать под это дело. На переходах специально наш плиточный завод по нашему заказу изготовил плитку для этих переходов. Плитка – как была раньше, еще при строительстве этого здания”, – рассказал директор Николай Чихунов.



В целом на все эти работы планируют потратить около 20 миллионов гривен.