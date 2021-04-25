Дизайн-код Харькова: В мэрии показали, какой должна быть реклама на фасадах исторических зданий

В Харькове существует разработанная концепция оформления внешнего вида улиц, магистралей, информационных и рекламных конструкций
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов ответил на петицию о разработке и внедрении дизайн-кода города, которая собрала более 5000 подписей. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на данные на сайте мэрии.
В петиции Николай Фирстов обратился в горсовет с предложением разработать дизайн-код, чтобы освободить исторический центр города от хаотического вида рекламных конструкций, вывесок и баннеров.
В ответе на петицию Терехов отметил, что в 2019 году в Харькове был выполнен проект "Разработка и внедрение архитектурно-художественной концепции оформления внешнего вида улиц, магистралей на территории города Харькова, информационных и рекламных конструкций" (дизайн-код).
Временная комиссия Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте градостроительства и архитектуры облгосадминистрации поддержала концепцию, говорится в ответе.
Согласно опубликованному на сайте горсовета проекту, при размещении рекламных конструкций на фасадах памятников истории и архитектуры разрешается располагать вывески только в виде объемных букв на прозрачной бесцветной или окрашенной в цвет фасада плоскости (стекло или акрил), или непосредственно на фасаде с применением общего каркаса или иного профиля, окрашенного в цвет фасада.
При этом рекламные конструкции должны соответствовать архитектурной стилистике здания, его колористическому решению и быть масштабными к архитектурным элементам фасада. Также реклама может размещаться в пределах оконных проемов с внутренней стороны.
Рекламные конструкции не должны повреждать и изменять отделку фасада. Запрещается размещение рекламных средств на стеклянных поверхностях окон и дверей с применением пленочных материалов.
Запрещается размещать рекламные конструкции в арках и туннелях.
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