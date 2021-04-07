В Харькове пройдет ежегодная городская ярмарка вакансий

Ежегодная городская ярмарка вакансий «Dream Job» пройдет 21 мая в Саду имени Т. Г. Шевченко.
Об этом сегодня, 7 апреля, в пресс-центре Харьковского горсовета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.
Он рассказал, что в рамках нынешнего мероприятия 50 компаний работодателей представят свои вакансии в сфере IT, производства, предоставления услуг и государственного сектора. По его словам, это большие компании, которые заинтересованы в молодых, перспективных, инициативных работниках.
Гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на завтра, вряд ли удастся.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.
Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
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