07.04.2021 14:40

В Харькове пройдет ежегодная городская ярмарка вакансий

Ежегодная городская ярмарка вакансий «Dream Job» пройдет 21 мая в Саду имени Т. Г. Шевченко.

Об этом сегодня, 7 апреля, в пресс-центре Харьковского горсовета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Он отметил, что этот проект реализуется в городе на протяжении пяти лет и пользуется популярностью среди молодежи. Так, ежегодно городскую ярмарку вакансий раньше посещало около 10 тысяч молодых харьковчан.



«Этот проект актуален как для тех, кто только закончил вуз, так и для студентов, которые продолжают учиться. Мы помогаем наладить контакт между работодателями и молодежью, благодаря чему около 10% участников ярмарки находят работу», - отметил директор департамента.



Он рассказал, что в рамках нынешнего мероприятия 50 компаний работодателей представят свои вакансии в сфере IT, производства, предоставления услуг и государственного сектора. По его словам, это большие компании, которые заинтересованы в молодых, перспективных, инициативных работниках.