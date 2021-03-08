08.03.2021 09:28

Масленица: традиции, события и приметы праздника

С 8 по 14 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства.



Масленица была воспринята христианской церковью фактически как религиозный праздник и получила название Сырной, или Сыропустной недели, но это не изменило ее внутренней сути.



По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что соответствует второй половине февраля – началу марта. Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.



Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, печь блины, ведь блин – символ солнца.



Правда, в Украине на Сырной неделе ели не столько блины, сколько вареники и другие молочные блюда. Так, на Слобожанщине обязательно готовили кашу и оладьи, в Центральной Украине – гречневые блинчики и вареники с творогом и сметаной, а на Волыни и Галичине делали еще и бануш (кукурузная каша, приготовленная на сметане), а также галушки с брынзой и грибной юшкой. Во всех регионах не отказывали себе в разнообразных рыбных блюдах.



Кстати, издревле Масленица считалась женским праздником. В народе так и говорили — «бабський тиждень». В течение всей недели мужчины должны были во всем слушаться женщин, выполнять их просьбы и капризы. И даже «покупать» у них право отмечать Масленицу. Кстати, в 2019 году на эту неделю пришлось еще и 8 Марта. Так что мужчинам не отвертеться…



Но вернемся к первому дню Масленицы. В понедельник замужние женщины устраивали своеобразную встречу праздника: для этого они собирались на посиделки в корчме и… «справляли колодку». В большинстве регионов Украины для обряда брали обычное деревянное поленце. Иногда колодку заменял завернутый в полотно пряник. Деревяшку же заматывалив рушник и украшали лентами. В понедельник утром подруги отмечали рождение колодки: выкладывали ее на стол и пели «новорожденной» песни, конечно же, выпивая и закусывая.

Но на этом праздник не заканчивался. Каждый день Масленой недели женщины встречались в корчме и отмечали очередное событие из «жизни» колодки: крестины, свадьбу, похороны… Словом, всякий раз находили повод поднять чарочку… Мужчины же, желающие принять участие в этом празднике, должны были принести молодицам подарки и купить горячительные напитки.



Вторник масленичной недели назывался «залицяння». Парни и девчата, устроив вечорниці, присматривали себе пару.



Третий день Масленицы отличается самыми богатыми столами и всенародным пированьем. Недаром и называется он «частування», или «ласуня» («Лакомка»). Надо было съесть как можно больше блинов, оладий или вареников.



Четверг Масленичной недели назывался «Разгуляй» («Перелом», «Разгульный четверток», «Широкий»). Гулянья набирают настоящий размах: пированья, бои на кулаках, состязания, катание на тройках.



С четверга начиналась Широкая Масленица. Этот день был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.



На центральных площадях устраивались самые масштабные гулянья, которые затихали только к понедельнику.



Важнейшими считались мероприятия по разведению костров разного размера. Прыгая через них, человек мог очистить свою душу от грехов. На деле же, ритуал превращался в очень веселую, порой даже опасную игру. Через костер прыгала не только молодежь, но и все желающие.



Можно было посмотреть на захватывающие кулачные бои, спектакли, разыгрываемые в забавных костюмах, поучаствовать в перетягивании каната и т.д.



И главная забава четверга – взятие штурмом снежного городка.



Разумеется, продолжали печь блины, но в гости приглашали уже не только родственников, но и всех знакомых и даже простых прохожих. Поскольку все готовились к великому посту, считалось хорошим тоном есть от пуза, попутно угощая всех, кто попадется под руку.



Пятый день Масленицы назывался Тещины вечерки. Теща собиралась на блины к зятю, да не просто так, а по приглашению: чем сильнее зазывал зять тещу, тем больше оказывал ей почета.



Теща, приглашенная зятем, обязана была с вечера прислать в дом к молодым все необходимое для выпечки блинов: сковородку, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто. Тесть же, в свою очередь, присылал мешок муки и масло.



Эта встреча символизировала оказание чести семье жены. Неуважение зятя к этому обычаю считалось бесчестием и обидой и становилось поводом к вечной вражде между ним и тещей. Кстати, на вечерках присутствовал и дружка жениха. Он играл ту же роль, что и на свадьбе, а за свои хлопоты получал подарок.



В этот день молодые звали в гости не просто так, на угощенья, но и еще для того, чтобы поучиться уму-разуму у старших, выслушать их полезные советы и добрые напутствия, которые пригодятся молодым для дальнейшей жизни. После этого зятю надлежало покатать свою тещу улицами села или же города. Причем стиль катания в таком случае зависел от характера тещи, то есть злую и сварливую везли по неровной дороге и, наоборот, если теща ласковая, то и дорога ровная, словно струна.



Шестой день Масленицы называется Золовкины посиделки (Девчачий день). Молодые невестки приглашали к себе в гости золовок – сестер мужа и других его родственников.



Новобрачная невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню.



Последний день Масленицы – Проводы, Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения друг у друга, чтобы встретить Великий пост без душевной тяжести.



При этом трижды кланялись каждому и просили: «Прости меня!» На что полагалось ответить: «Бог простит, и я прощаю!».



Доедая перед постом блины, вареники и галушки, люди неохотно прощались с сытной Масленицей, сетуя: «Масляна! Масляна! Яка ж ти мала! Якби тебе сiмь недiль, а посту – одна!»