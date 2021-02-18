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18.02.2021  18:12   

Игорь Терехов встретился с инициаторами проведения чемпионата мира по уличным культурам

Соревнования «Street Culture World Games» планируется провести в Харькове в 2022 году.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 18 февраля 2021 года, на встрече с исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игорем Тереховым сообщил руководитель общественной организации «Центр уличных культур» Егор Матюхин.
 
По его словам, в соревнованиях могут принять участие представители 32 стран.
 
«Паркур, стрит-бол, воркаут, брейк-данс и многие другие уличные культуры становятся все более популярными в мире. Об этом говорит и тот факт, что пять видов «street culture» уже стали олимпийскими. Украина в этом движении находится на первых ролях. И было бы здорово установить на площади Свободы мобильный урбан-парк, где в течение месяца будут проходить не только соревнования, но и околоспортивные мероприятия, конференции и т. п. Харьков уважают за активное развитие уличных культур, поэтому многие спортсмены готовы приехать», - рассказал Егор Матюхин.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, уличные культуры, харьков, чемпионат мира
 
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