Игорь Терехов встретился с инициаторами проведения чемпионата мира по уличным культурам

Соревнования «Street Culture World Games» планируется провести в Харькове в 2022 году.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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