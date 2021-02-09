09.02.2021 12:18

Всемирный день безопасного Интернета. Советы киберспециалистов

Во Всемирный день безопасного Интернета сотрудники Киберполиции продолжают повышать образованность в вопросах кибергигиены.

Соблюдение простых рекомендаций поможет минимизировать риски пострадать от действий кибрепреступников при онлайн-серфинге:

создавайте надежные, сложные пароли и не устанавливайте одинаковый пароль для нескольких ресурсов;

не переходите по сомнительным гиперссылками. Чаще всего инфицированные письма приходят по почте;

не используйте финансовый номер телефона для авторизации в социальных сетях;

не пересылайте в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов;

загружайте программы и приложения только из официальных источников;

отдавайте предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью WI-FI;

используйте антивирусное программное обеспечение;

помните, что лучший метод защиты твоих интернет-аккаунтов - двухфакторная аутентификация. Включай ее везде, где есть такая возможность.

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