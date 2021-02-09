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09.02.2021  12:18   

Всемирный день безопасного Интернета. Советы киберспециалистов

Во Всемирный день безопасного Интернета сотрудники Киберполиции продолжают повышать образованность в вопросах кибергигиены.

 
Соблюдение простых рекомендаций поможет минимизировать риски пострадать от действий кибрепреступников при онлайн-серфинге: 
 
  •  создавайте надежные, сложные пароли и не устанавливайте одинаковый пароль для нескольких ресурсов;
  •  не переходите по сомнительным гиперссылками. Чаще всего инфицированные письма приходят по почте;
  •  не используйте финансовый номер телефона для авторизации в социальных сетях;
  •  не пересылайте в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов;
  •  загружайте программы и приложения только из официальных источников;
  •  отдавайте предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью WI-FI;
  •  используйте антивирусное программное обеспечение;
  •  помните, что лучший метод защиты твоих интернет-аккаунтов - двухфакторная аутентификация. Включай ее везде, где есть такая возможность.

Ранее Редпости писал, что 2020 год внес коррективы в шопинг, поскольку большинство товаров во время карантина пришлось покупать онлайн. Однако этим воспользовались мошенники, которые могут обмануть покупателя интернет-магазина. Как уберечься от воров во время совершения покупок в интернете?

Источник:   Киберполиция
 Тэги:  кибербезопасность, безопасный интернет, интернет
 
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