Всемирный день безопасного Интернета. Советы киберспециалистов

Во Всемирный день безопасного Интернета сотрудники Киберполиции продолжают повышать образованность в вопросах кибергигиены.
Ранее Редпости писал, что 2020 год внес коррективы в шопинг, поскольку большинство товаров во время карантина пришлось покупать онлайн. Однако этим воспользовались мошенники, которые могут обмануть покупателя интернет-магазина. Как уберечься от воров во время совершения покупок в интернете?
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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