Главная Новости Общество Как уберечься от мошенников в интернет-магазинах - РЕДПОСТ
29.12.2020  08:55   

Как уберечься от мошенников в интернет-магазинах - РЕДПОСТ

2020 год внес коррективы в шопинг, поскольку большинство товаров во время карантина пришлось покупать онлайн. Однако этим воспользовались мошенники, которые могут обмануть покупателя интернет-магазина. Как уберечься от воров во время совершения покупок в интернете?

 
Покупать товары можно не только у крупных поставщиков, но и в соцсетях, где сейчас можно приобрести одежду, обувь, сувениры и украшения, как созданные на производстве, так и самостоятельно. Однако известные сети проверить достаточно просто, отмечают эксперты. Для этого необходимо взглянуть на их название и код ЕГРПО.
 
Эта информация поможет узнать об истории компании, судебные разбирательства и связь с пользователями. А вот маленькие магазины проверять сложнее, но все равно возможно.
 
"Один из показательных факторов, есть ли на странице интернет-магазина условия возврата. Потому что иногда бывает, что магазин называется одним образом, и вы думаете, что так называется компания, но на самом деле магазин может иметь одно название, а компания, которая за ним стоит, другую. Именно в доставке и возвращены можно увидеть истинное название компании и посмотреть, с кем вы имеете дело". - рассказывает эксперт по анализу и визуализации данных Михаил Кольцов.
 
Также нужно обращать внимание на контактную информацию: страницы в соцсетях, местоположение и другое.
 
"Еще одна из интересных признаков - это обратная связь. Надежные платформы всегда стараются поддерживать связь со своими покупателями. Они используют социальные сети и поддержку на самом сайте. Если вы видите, что в небольшого интернет-магазина очень хорошая поддержка, он откликается на ваши товары, дает консультацию, указывает на важные условия, то это может быть малый предприниматель, но надежный поставщик", - добавляет эксперт.
 
Однако эксперты советуют, даже при наличии положительных отзывов, не торопиться с переплатой, а отдавать средства уже при получении товара. Так, его легче будет вернуть, если продукция оказалась ненадлежащего качества. Кроме этого, необходимо осторожно относиться к ситуативным магазинов.
 
Признаки ситуативных интернет-магазинов:
 
- плохой дизайн;
 
- стоковые или украденные фотографии для демонстрации товаров;
 
- очень сложный товар (например, технологические устройства)
 
- слишком привлекательная цена, которая не соизмерима с самим товаром;
 
- слишком специализированный товар или очень широкий выбор.
 
 Если же опыт покупок в интернет-магазине оказался отрицательным, то эксперты советуют обратиться с жалобой в Госпотребслужбу.
 
Тэги:  интернет-магазин, мошенники, шопинг, покупки онлайн, безопасные покупки
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.05 Криминал и происшествия Харьковчанку подозревают в организации наркобизнеса (ФОТО) 26.05 Криминал и происшествия Организованную группу закладчиков разоблачили в Харькове (ФОТО) 26.05 Криминал и происшествия Под Харьковом женщина прогорела на продаже наркотиков (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 