29.12.2020 08:55

Как уберечься от мошенников в интернет-магазинах - РЕДПОСТ

2020 год внес коррективы в шопинг, поскольку большинство товаров во время карантина пришлось покупать онлайн. Однако этим воспользовались мошенники, которые могут обмануть покупателя интернет-магазина. Как уберечься от воров во время совершения покупок в интернете?

Покупать товары можно не только у крупных поставщиков, но и в соцсетях, где сейчас можно приобрести одежду, обувь, сувениры и украшения, как созданные на производстве, так и самостоятельно. Однако известные сети проверить достаточно просто, отмечают эксперты. Для этого необходимо взглянуть на их название и код ЕГРПО.

Эта информация поможет узнать об истории компании, судебные разбирательства и связь с пользователями. А вот маленькие магазины проверять сложнее, но все равно возможно.

"Один из показательных факторов, есть ли на странице интернет-магазина условия возврата. Потому что иногда бывает, что магазин называется одним образом, и вы думаете, что так называется компания, но на самом деле магазин может иметь одно название, а компания, которая за ним стоит, другую. Именно в доставке и возвращены можно увидеть истинное название компании и посмотреть, с кем вы имеете дело". - рассказывает эксперт по анализу и визуализации данных Михаил Кольцов.

Также нужно обращать внимание на контактную информацию: страницы в соцсетях, местоположение и другое.

"Еще одна из интересных признаков - это обратная связь. Надежные платформы всегда стараются поддерживать связь со своими покупателями. Они используют социальные сети и поддержку на самом сайте. Если вы видите, что в небольшого интернет-магазина очень хорошая поддержка, он откликается на ваши товары, дает консультацию, указывает на важные условия, то это может быть малый предприниматель, но надежный поставщик", - добавляет эксперт.

Однако эксперты советуют, даже при наличии положительных отзывов, не торопиться с переплатой, а отдавать средства уже при получении товара. Так, его легче будет вернуть, если продукция оказалась ненадлежащего качества. Кроме этого, необходимо осторожно относиться к ситуативным магазинов.

Признаки ситуативных интернет-магазинов:

- плохой дизайн;

- стоковые или украденные фотографии для демонстрации товаров;

- очень сложный товар (например, технологические устройства)

- слишком привлекательная цена, которая не соизмерима с самим товаром;

- слишком специализированный товар или очень широкий выбор.

Если же опыт покупок в интернет-магазине оказался отрицательным, то эксперты советуют обратиться с жалобой в Госпотребслужбу.