05.01.2021 14:08

Рождество на «Интере»

Светлый праздник Рождества – один из самых ожидаемых и значимых для христиан всего мира – «Интер» традиционно встретит вместе со своими телезрителями. 6 и 7 января в эфире телеканала – трансляция богослужений, телемарафон, документальный проект и праздничный выпуск «Касается каждого».

Трансляция Рождественских богослужений

В Рождественские дни телеканал «Интер» дарит миллионам телезрителей возможность присоединиться к Рождественским богослужениям в главной украинской православной святыне – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре: 6 января в 17:00 «Интер» покажет прямую трансляцию Рождественского богослужения, а 7 января в 09:00 – трансляцию Рождественской Божественной литургии.

«Касается каждого. Щедрый вечер»

В среду, 6 января, в 19:00 в эфире телеканала «Интер» – праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Щедрый вечер».

В течение года в студии программы люди давали разные обещания, здесь происходили невероятные превращения, а иногда проект помогал даже на расстоянии. В Рождественский вечер в ток-шоу вспомнят невероятные истории. Пришло время чудес под Рождественской звездой!

Документальный проект «От Рождества до Крещения»

В четверг, 7 января, в 06:00 «Интер» покажет документальный проект собственного производства – «От Рождества до Крещения».

Многое на Земле изменилось с тех пор, как Мария с Иосифом пришли в Вифлеем. Но из поколения в поколение люди берегут места, которые были свидетелями евангельских событий.

Телезрители вместе со съемочной группой «Интера» пройдут по земному пути Иисуса Христа – от рождения и до крещения в Иордане. Дотронутся до Рождественской звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере. Поднимутся на гору Свержения и взглянут на долину последней битвы добра и зла. Побывают в месте, где река Иордан спускается с небес на землю. И, самое главное, зрители получат ответ на вопрос: почему после посещения Святой Земли люди начинают новую жизнь?

Рождественский марафон «Чудо начинается»

7 января в 07:00 на «Интере» – рождественский телемарафон «Чудо начинается». Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин и вся команда телеканала подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересных встреч и неожиданных экспериментов. В эфире прозвучат удивительные истории, которые еще раз напомнят, что каждый человек способен на чудо. Известные телеведущие, спортсмены, артисты и герои сюжетов марафона будут совершать добрые дела и осуществлять мечты детей и взрослых.

Поздравляем всех с наступающим Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник будет наполнен радостью, любовью и Божьей благодатью! И помните: какими бы ни были времена, главное – не терять веру. Празднуйте Рождество вместе с «Интером»!