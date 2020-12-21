ВИДЕО: Борт с телом Геннадия Кернеса приземлился в Харькове - РЕДПОСТ

Борт с телом Геннадия Кернеса приземлился в харьковском аэропорту.
Чартер вылетел в 16:04 по местному времени из Берлина, где харьковский градоначальник 3 месяца проходил лечение в немецкой клинике Шарите.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, самолет приземлился в аэропорту в 19:24. Его встречали местные чиновники и соратники Геннадия Кернеса.
Напомним, что тело по прилету доставят в 17-ю городскую больницу. Рано утром в среду пройдет отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе, а церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко. После этого Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.
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В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.
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