21.12.2020 19:24

ВИДЕО: Борт с телом Геннадия Кернеса приземлился в Харькове - РЕДПОСТ

Борт с телом Геннадия Кернеса приземлился в харьковском аэропорту.



РЕДПОСТ

Чартер вылетел в 16:04 по местному времени из Берлина, где харьковский градоначальник 3 месяца проходил лечение в немецкой клинике Шарите.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, самолет приземлился в аэропорту в 19:24. Его встречали местные чиновники и соратники Геннадия Кернеса.

Напомним, что тело по прилету доставят в 17-ю городскую больницу. Рано утром в среду пройдет отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе, а церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко. После этого Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.