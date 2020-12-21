Главная Новости Власть Игорь Терехов сообщил, когда пройдет церемония прощания с Геннадием Кернесом - ХГС
21.12.2020  16:03   

Игорь Терехов сообщил, когда пройдет церемония прощания с Геннадием Кернесом - ХГС

Церемония прощания с мэром Харкова продлится четыре часа.


redpost.com.ua
Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса и церемония прощания с ним состоятся в среду, 23 декабря 2020 года.
 
Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
По его словам, тело мэра привезут на самолете из Берлина в Харьков сегодня, ориентировочно в 19:00. Рано утром в среду пройдет отпевание в Благовещенском соборе, а церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко. После этого Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.
 
«Геннадий Адольфович - это человек-легенда, он пользовался большим авторитетом. Поэтому мы ожидаем приезда многих мэров из других украинских городов. Также ожидаем много харьковчан, которые захотят проститься с Геннадием Адольфовичем. В связи с этим будут приняты меры безопасности - масочный режим, а также будем просить людей соблюдать социальную дистанцию. Чтобы не было большого скопления людей, мы как раз и растянули церемонию прощания на четыре часа. Будут помогать волонтеры, а полиция будет следить за порядком. Кстати, вопреки слухам, любой человек может прийти, стать в живую очередь и попрощаться с Геннадием Адольфовичем. Никаких пропусков не будет!» - отметил Игорь Терехов.
 
Также секретарь горсовета опроверг информацию из социальных сетей, что работников коммунальных предприятий и бюджетных учреждений якобы заставляют прийти на церемонию прощания.
 
«Ни один из наших руководителей не мог такого сделать. Да и не нужно никого просить, люди сами придут, потому что уважали Геннадия Кернеса!» - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Он также попросил горожан принять во внимание, что в связи с траурными мероприятиями некоторые улицы будут частично перекрыты, в частности, ул. Сумская, ул. Пушкинская и др.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, церемония прощания, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Власть Игорь Терехов объявил 23 декабря в Харькове днем траура - ХГС 21.12 Власть Игорь Терехов: Память о Геннадии Кернесе будет увековечена - Горсовет 21.12 Власть Игорь Терехов рассказал, когда прибудет самолет с телом Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 