21.12.2020 16:03

Игорь Терехов сообщил, когда пройдет церемония прощания с Геннадием Кернесом - ХГС

Церемония прощания с мэром Харкова продлится четыре часа.



redpost.com.ua

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса и церемония прощания с ним состоятся в среду, 23 декабря 2020 года.

Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, тело мэра привезут на самолете из Берлина в Харьков сегодня, ориентировочно в 19:00. Рано утром в среду пройдет отпевание в Благовещенском соборе, а церемония прощания запланирована с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко. После этого Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.

«Геннадий Адольфович - это человек-легенда, он пользовался большим авторитетом. Поэтому мы ожидаем приезда многих мэров из других украинских городов. Также ожидаем много харьковчан, которые захотят проститься с Геннадием Адольфовичем. В связи с этим будут приняты меры безопасности - масочный режим, а также будем просить людей соблюдать социальную дистанцию. Чтобы не было большого скопления людей, мы как раз и растянули церемонию прощания на четыре часа. Будут помогать волонтеры, а полиция будет следить за порядком. Кстати, вопреки слухам, любой человек может прийти, стать в живую очередь и попрощаться с Геннадием Адольфовичем. Никаких пропусков не будет!» - отметил Игорь Терехов.

Также секретарь горсовета опроверг информацию из социальных сетей, что работников коммунальных предприятий и бюджетных учреждений якобы заставляют прийти на церемонию прощания.

«Ни один из наших руководителей не мог такого сделать. Да и не нужно никого просить, люди сами придут, потому что уважали Геннадия Кернеса!» - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также попросил горожан принять во внимание, что в связи с траурными мероприятиями некоторые улицы будут частично перекрыты, в частности, ул. Сумская, ул. Пушкинская и др.