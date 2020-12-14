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14.12.2020  16:12   

В сквере Пожарных почтили память харьковских чернобыльцев - Горсовет

Возложение цветов к памятному знаку погибшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС состоялось сегодня, 14 декабря 2020 года, в сквере Пожарных.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие представители администраций Холодногорского и Новобаварского районов, ветераны, члены семей погибших, представители общественных организаций, работники образования и культуры района, жители города.
 
Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку и почтили память погибших и умерших ликвидаторов чернобыльской катастрофы минутой молчания.
 
Справка. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. 10 ноября 2006 Указом Президента Украины был установлен День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря.
 
 
 
 
 
Тэги:  возложение, чернобыль, харьков
 
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