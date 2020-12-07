07.12.2020 14:36

Полезная программа: как правильно выбрать картофель?

Во вторник, 8 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы», посвященный картошке. Зрители узнают, как разобраться в различных сортах одного из самых популярных у украинцев овощей, как правильно его выбирать и хранить и в каком виде картофель принесет больше пользы для здоровья.



// inter.ua

Жареная, отварная, запеченная, тушеная... Картошка – незаменимый продукт на столе любой украинской семьи. Ее добавляют в салаты, супы, из нее делают любимые гарниры и даже десерты! Но так ли она безопасна? Что нужно учитывать при ее приготовлении?

«Самой полезной, по мнению диетологов, является картошка, запеченная в кожуре, – в ней сохраняется калий, который способствует работе сердца и выводит лишние соли из организма, – рассказывает ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко. – Также полезно употреблять картошку, вареную в мундире. Она насыщена витамином С, магнием и фосфором, которые активизируют выработку коллагена, что улучшает состояние кожи. А вот частое употребление картофельного пюре способствует повышению сахара в крови, что может вызывать сердечные заболевания и диабет, поэтому стоит его ограничить. Что касается жареной картошки – в ней практически не остается питательных веществ, зато увеличивается количество вредных. К тому же такое блюдо очень калорийно».

По словам эксперта программы, диетолога Бориса Скачко, большое значение имеет то, с чем мы едим картофель: «Все определяют нюансы. Основной вред картошки – обилие крахмала, а также недостаток витаминов и микроэлементов, который можно компенсировать, добавив к порции картошки, например, отварную свеклу, морковь или другие компоненты. Так вы разбавите крахмал и обогатите картофель витаминами и полезными веществами. Картофель отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, грибами, квашеной капустой, солеными огурцами, луком. Он может быть подан с салатами из свежих овощей, в составе различных винегретов или в супе. Такое сочетание будет вкусным, полезным и не прибавит лишних сантиметров в талии».

Как выбрать в магазине и на рынке качественный продукт? Чем вреден картофельный фастфуд? Как приготовить дома чипсы и десерт из картошки? И что делать, чтобы картофель не темнел после очистки? Об этом зрители узнают в «Полезной программе». Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

Выпуск ток-шоу, посвященный картошке, смотрите завтра, 8 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 9 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о варенье.

Варенье считается одним из самых полезных десертов, заготовленных на зиму. Малиновым вареньем лечат простуду, смородиновым – авитаминоз. Но действительно ли ягоды и фрукты сохраняют свою пользу после варки? Как можно уменьшить количество сахара в варенье? Чем отличаются варенье, джем, повидло и конфитюр? Что из этого перечня можно считать самым полезным? Что делать с вареньем, которое засахарилось? И как приготовить изысканное варенье из овощей? Звездный эксперт ток-шоу – танцор и хореограф Григорий Чапкис.



В четверг, 10 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа о том, на что обращать внимание при выборе соли.

Ее называют древнейшей приправой в мире. На протяжении многих веков соль считалась настоящим сокровищем. Чем отличается соль XXI века от той, что употребляли наши предки? Почему считается, что соль опасна для здоровья? Какая самая полезная – каменная, морская, экстра или йодированная? И в чем особенность розовой соли? Об этом расскажут эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.



В пятницу, 11 декабря, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о яйцах.

По статистике, ежегодно в мире потребляется около 600 миллиардов яиц. Большинство людей считает их очень полезным и питательным продуктом. Так ли это на самом деле? Как выбрать качественные яйца? Можно ли визуально определить их свежесть? Какие из яиц самые полезные? Сколько штук можно съесть в день без вреда для здоровья? Из чего производят искусственные куриные яйца? И какие существуют рецепты красоты и здоровья на основе яиц? Звездный эксперт программы – солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук.

А в субботу, 12 декабря, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную хот-догам.

Хот-доги считаются фаст-фудом номер один в мире. Диетологи считают, что их нельзя есть в большом количестве. Но в среднем один американец съедает более 60 хот-догов в год! Существуют ли диетические хот-доги? Какая сосиска лучше – вареная или копченая? В чем разница между немецким, американским, корейским и японским хот-догом? Как из них выбрать самый вкусный? Эксперты «Полезной программы» расскажут, какие бывают хот-доги, как их правильно готовить и есть. Звездный гость ток-шоу – певец Александр Кривошапко.

