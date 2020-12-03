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03.12.2020  11:39   

В городе работает почти 900 точек с возможностью использования электронного паспорта (ХГС)

В Харькове подключено 868 точек с возможностью использования электронного паспорта.


city.kharkov.ua
По словам заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота, Харьков один из первых начал активно внедрять использование цифровых документов в различных сферах. Так, на сегодня к проекту уже присоединились Центр предоставления административных услуг и его территориальные подразделения, аэропорт, сети супермаркетов, интернет-провайдеры, больницы и библиотеки.
 
«Наш город является лидером среди других городов Украины в вопросах цифровой трансформации благодаря активной позиции городской власти. И сегодня именно в Харькове работает единственный в государстве Департамент цифровой трансформации. Также Харьков единственный, кто угадал тренд развития цифровой трансформации и создает удобный цифровой город, строя качественные новые цифровые сервисы и развивая эффективность работы городских учреждений», - сказал Олег Дробот.
 
Напомним, сейчас город активно работает над внедрением функции шеринга (передачи) документов через приложение «Дія 2.0». С его помощью копии цифровых документов, удостоверяющих личность, сразу будут появляться в информационной системе субъекта предоставления услуг, что значительно упростит и ускорит процедуру идентификации личности. По словам руководителя направления «Электронные сервисы» в Департаменте цифровой трансформации Игоря Панченко, функцию шеринга планируют внедрить во всех ЦПАУ, учреждениях социальной сферы, коммунальных предприятиях, банках и медицинских учреждениях Харькова.
 
В департаменте также отмечают, что использование цифровых документов не только помогает упростить и ускорить процедуру идентификации личности, но и уменьшает риски потери оригинала документа и случаи использования поддельных документов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дія, дробот, электронный паспорт
 
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