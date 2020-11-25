25.11.2020 15:16

На «Интере» – премьера нового сезона «Детектива Ренуар»

В воскресенье, 29 ноября, в 16:50 на «Интере» – финальные эпизоды третьего сезона французского сериала «Детектив Ренуар». А уже в 19:00 зрители увидят две премьерные серии четвертого сезона, в котором главной героине придется защищать репутацию в суде и заново выстраивать отношения с близким человеком.



// inter.ua

Сотрудники отдела уголовной полиции уже привыкли к необычным следственным методам своей начальницы Кандис Ренуар, ведь, как правило, именно ее экстравагантность и нестандартный подход помогают находить истинных преступников. Но когда Кандис вызывают в суд для дачи показаний, в зале раздается… смех. Детективу Ренуар придется защищать деловую репутацию и заново доказывать свою профпригодность.

Однако это не все проблемы, с которыми героиня столкнется в новом сезоне. Одно из расследований приведет Кандис на ее родину. Она обнаружит, что к серии убийств причастен ее родной человек. Разбираться в запутанном деле придется без поддержки коллег: отношения с майором Дэвидом Кановасом не ладятся, а заместитель, капитан Антуан Дюма, уходит из отдела, выбрав более престижную должность…

В новом сезоне следует ожидать еще больше неожиданных поворотов сюжета. Одним из сюрпризов для телезрителей станет появление матери Кандис Ренуар – Магды Мюллер. Ее роль сыграла актриса Фанни Коттенсон. Исполнительница главной роли Сесиль Буа называет фигуру матери «худшим, что можно представить»: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы принять этого персонажа. Ведь Магда часто несправедлива к Кандис, которой и без того придется многое пережить в новом сезоне. Но, возможно, именно это и делает действие столь захватывающим».

Фанни Коттенсон сразу согласилась присоединиться к актерскому составу популярного проекта. «Сесиль – восхитительная, а сериал – потрясающий! – не скрывает эмоций актриса. – Когда мне предложили роль Магды, я ни секунды не раздумывала, мигом согласилась. Хотя работа предстояла непростая. Моя героиня отсутствовала в жизни дочери более двадцати лет, и их встреча произойдет не при самых лучших обстоятельствах. Воссоединение с Кандис глубоко повлияет на Магду. Зрители увидят, что она гораздо сложнее, интереснее, чувствительнее, чем может показаться на первый взгляд. И вот все это нам с Сесиль нужно было отыграть как можно честнее, чтобы зритель прочувствовал наших героев и поверил».

Сможет ли детектив Ренуар справиться со всеми вызовами самостоятельно? Удастся ли ей наладить отношения с матерью? Смотрите в новых сериях «Детектива Ренуар» – с 29 ноября в 16:40 эксклюзивно на телеканале «Интер».