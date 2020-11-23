23.11.2020 15:52

«Полезная программа»: как правильно выбрать сок?

Во вторник, 24 ноября, в 10:00 на «Интере» – выпуск «Полезной программы» о соках. Многие уверены, что они содержат огромное количество витаминов и полезных веществ, а также – повышают иммунитет, очищают организм от шлаков и тонизируют. Так ли это на самом деле? Является ли сок альтернативой фруктам? Чем он отличается от нектара? В чем преимущества свежевыжатого и восстановленного соков и что такое фруктовые смузи? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу рассказали, как правильно выбрать сок в магазине и какой напиток самый полезный.



// inter.ua

Съесть пучок сельдерея, сырую свеклу, килограмм яблок и пять морковок – задание под силу не каждому. Но если их выпить в виде сока – тогда запросто. По мнению специалистов, в таких напитках сконцентрированы все необходимые для организма витамины и минералы, которые быстро и легко усваиваются. «Апельсиновый сок укрепляет сердце и сосуды, яблочный – выводит токсины, свекольный – насыщает организм железом и защищает от тромбов, а сливовый помогает, если у вас проблемы с желчным пузырем и почками, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Гранатовый сок полезен для кроветворения, морковный – улучшает зрение, грейпфрутовый – нормализует вес, а томатный – налаживает работу кишечно-желудочного тракта».

Соки бывают свежевыжатые и те, что в упаковке. Они делятся на четыре категории: сок, нектар, сокосодержащий напиток и морс. Если фруктовая доля в продукте составляет 100%, то вы держите в руках сок, если не менее 25-50% – нектар, от 15% – морс, а все, что ниже 10% – это сокосодержащий напиток.

«Свежевыжатый – это сок, который приготовили при вас, и лучше его сразу же выпить, пока он не потерял свои полезные свойства и не испортился, – объясняет эксперт по качеству и безопасности продуктов Мария Янчик. – Соки в упаковке обычно имеют надписи: «восстановленный», «изготовленный из концентрированного сока», «прямого отжима» и «100% сок». Однако последняя фраза, чаще всего, не более, чем маркетинговый ход, поскольку сок и может быть только стопроцентным, в противном случае это уже нектар или сокосодержащий напиток».

Если вы хотите купить действительно полезный продукт, то ищите на пакете надпись «сок прямого отжима». «Это значит, что напиток изготовлен из только что собранных фруктов и овощей путем механического отжима, – объясняет эксперт. – Сок проходит пастеризацию или консервацию, чтобы продукт не испортился раньше времени, и сохраняет куда больше полезных свойств, чем «восстановленный». Из последнего сока сначала выпарили воду в целях упрощения транспортировки, а затем добавили воды перед продажей. Нектары же делают из фруктов с мякотью, например, банана или абрикоса, добавляя воду и сахар, – содержание фруктов в них значительно ниже».

Сколько сахара содержится во фруктовых соках и чем полезны овощные? Как правильно выбрать сок? Что лучше – сок или смузи? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Екатерина Толстикова, эксперт по качеству и безопасности продуктов Мария Янчик, бармен Юрий Кузичкин и народная артистка Украины Оксана Пекун.

Выпуск ток-шоу, посвященный сокам, смотрите завтра, 24 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 25 ноября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о запеканках.

Мягкая, нежная, с аппетитной корочкой… Запеканка – один из древнейших кулинарных изобретений человечества. Рецептов этого блюда – тысячи: итальянцы готовят лазанью, англичане – пудинг, французы – гратен. В украинской кухне запеканка чаще подается как сладкий десерт, однако овощные, мясные и рыбные виды этого блюда также присутствуют на нашем столе. Как сделать запеканку вкусной без муки, манки или крахмала? Существует ли рецепт диетической запеканки? На что нужно обращать внимание при покупке готового блюда? И как приготовить оригинальную запеканку по рецепту шеф-повара? Звездный эксперт ток-шоу – певица Карина Плай.

В четверг, 26 ноября, в 10:00 на «Интере» – программа о том, на что обращать внимание при выборе специй.

Пряности тысячелетиями добавляли в пищу для улучшения вкуса и аромата, а еще для того, чтобы сделать ее не только аппетитной, но и целебной. Ведь любая специя – это еще и лекарство с целым рядом полезных свойств. В чем состоит их польза? Как они влияют на организм человека? Какие из специй стоит обязательно включить в свой рацион? И о каких противопоказаниях важно знать? На что обращать внимание при покупке специй? И как с их помощью можно поднять настроение, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – певец Артем Мех.

В пятницу, 27 ноября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о сале.

Сало считается украинским национальным продуктом. Однако до сих пор мало кто знает, как правильно его выбирать и готовить. Какое сало полезнее для здоровья – соленое, копченое, вареное или запеченное? Сколько его можно съесть без вреда для фигуры? Как выбрать качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Где правильно его хранить и как красиво подать? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят эксперты программы и заслуженный артист Украины Виталий Борисюк.

А в субботу, 28 ноября, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную вареникам.

Писатель Николай Гоголь в своих литературных шедеврах всегда воспевал вареники. Например, его знаменитая повесть «Вий» содержит упоминание о самых больших варениках, которые когда-либо готовились – величиною со шляпу. А в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» есть фрагмент о том, как вареники сами прыгали в рот, предварительно обмакнувшись в сметане. И хотя вареники у нас едят с давних времен, знаем об этом блюде мы, как оказывается, далеко не все. Как выбрать качественный замороженный продукт? Почему магазинные вареники часто развариваются? Чем отличаются украинские вареники от их зарубежных собратьев? И в чем состоит главный секрет приготовления вареников, расскажут эксперты «Полезной программы», среди них – народная артистка Украины Светлана Белоножко.