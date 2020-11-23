ФОТО: В Харькове организовали экскурсии для ветеранов в Шаровку и Пархомовку (ХГС)

Ветераны и представители общественных организаций Харькова бесплатно посетили Коротич, Пархомовку и Шаровку.
Бесплатные экскурсии прошли по маршрутам «Харьков - Коротич - Пархомовка» и «Харьков - Шаровка».
В них приняли участие представители совета Харьковской городской организации ветеранов, национально-культурных организаций и обществ и Ассоциации многодетных семей «АММА». В каждой экскурсионной группе было по 25 человек.
В Харьковском аэроклубе им. В.С. Гризодубовой экскурсанты побывали внутри кабин самолетов Ан-2 и вертолета Ми-2, а также посетили музей авиации под открытым небом, где узнали историю и интересные факты о боевой и гражданской авиации разных времен.
В Пархомовском художественном музее ознакомились с работами Пабло Пикассо, Ильи Репина, Каземира Малевича и Ивана Айвазовского. Во дворцово-парковом комплексе «Шаровка» узнали историю усадьбы конца XIX века и спели украинские песни.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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