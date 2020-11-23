23.11.2020 14:18

ФОТО: В Харькове организовали экскурсии для ветеранов в Шаровку и Пархомовку (ХГС)

Ветераны и представители общественных организаций Харькова бесплатно посетили Коротич, Пархомовку и Шаровку.



// city.kharkov.ua

Бесплатные экскурсии прошли по маршрутам «Харьков - Коротич - Пархомовка» и «Харьков - Шаровка».

В них приняли участие представители совета Харьковской городской организации ветеранов, национально-культурных организаций и обществ и Ассоциации многодетных семей «АММА». В каждой экскурсионной группе было по 25 человек.

В Харьковском аэроклубе им. В.С. Гризодубовой экскурсанты побывали внутри кабин самолетов Ан-2 и вертолета Ми-2, а также посетили музей авиации под открытым небом, где узнали историю и интересные факты о боевой и гражданской авиации разных времен.

В Пархомовском художественном музее ознакомились с работами Пабло Пикассо, Ильи Репина, Каземира Малевича и Ивана Айвазовского. Во дворцово-парковом комплексе «Шаровка» узнали историю усадьбы конца XIX века и спели украинские песни.

Мероприятия прошли с соблюдением всех карантинных норм и ограничений в рамках выполнения Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018-2020 гг. Департамент международного сотрудничества продолжает работу по проведению социальных экскурсий для жителей города.