18.11.2020 13:39

В Харькове назвали источники с хорошей водой (ХГС)

Воду в харьковских источниках регулярно проверяют на соответствие требованиям Государственных санитарных правил и норм.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, по информации Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, в городе Харькове на контроле находятся 12 каптажей источников нецентрализованного водоснабжения.

По результатам исследований в III квартале 2020 года, вода не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм по микробиологическим показателям в источнике «Алексеевская балка» (ул. Клочковская) и по санитарно-химическим и микробиологическим показателям - в источнике «Юность» (ул. Полтавский Шлях).

Соответствует требованиям ГосСанПиН вода из источников «Харьковская-2» (ул. Минераловодская, 1), «Саржин яр» (ул. Отакара Яроша), «Алешкин яр» (пос. Алешки Киевского района), «Глубокий яр» (ул. Зубенко , 25), «Петренки-1, 2, 3», «Китлярчин яр» (ул. Бучмы) и «Манжосов яр» (ул. Метростроителей).