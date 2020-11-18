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18.11.2020  13:39   

В Харькове назвали источники с хорошей водой (ХГС)

Воду в харьковских источниках регулярно проверяют на соответствие требованиям Государственных санитарных правил и норм.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, по информации Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, в городе Харькове на контроле находятся 12 каптажей источников нецентрализованного водоснабжения.
 
По результатам исследований в III квартале 2020 года, вода не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм по микробиологическим показателям в источнике «Алексеевская балка» (ул. Клочковская) и по санитарно-химическим и микробиологическим показателям - в источнике «Юность» (ул. Полтавский Шлях).
 
Соответствует требованиям ГосСанПиН вода из источников «Харьковская-2» (ул. Минераловодская, 1), «Саржин яр» (ул. Отакара Яроша), «Алешкин яр» (пос. Алешки Киевского района), «Глубокий яр» (ул. Зубенко , 25), «Петренки-1, 2, 3», «Китлярчин яр» (ул. Бучмы) и «Манжосов яр» (ул. Метростроителей).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  источники, вода, харьков
 
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