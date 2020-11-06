06.11.2020 08:48

«Утро с Интером»: как деревья спасают от наводнений и оползней?

Ураганы с ужасными последствиями все чаще бушуют в различных регионах Украины. В Карпатах сильные ливни часто оставляют местных жителей без крыши над головой, а иногда и уносят жизни. В июне во время урагана в Ивано-Франковской области погибли 3 человека. Экологи отмечают: всех этих трагедий можно было бы избежать, если бы люди не уничтожали зеленые насаждения. Как деревья могут спасти от большой воды, рассказали в программе «Утро с Интером».



// inter.ua

Две недели назад после сильного дождя улицы Киева превратились в реки. Летом прошлого года на столицу обрушился настоящий тропический ливень. Стихия бушевала несколько минут, но успела наделать бед: автомобили плавали, словно лодки; входы на некоторые станции метро напоминали бассейны. А последствия обильного дождя в августе 2018-го жители столицы сравнивали с библейским потопом. Чтобы спастись, водители лезли на крыши автомобилей. Те, кто пытался спрятаться в подземном паркинге торгового центра, попали в водную ловушку.

В Министерстве развития общин и территорий Украины объясняют: когда такие мощные потоки воды несутся по дорогам и тротуарам, дождевая канализация не выдерживает напора. «Трубы находятся в плохом состоянии, ведь система работает с советских времен. Как минимум 80% из них нуждаются в реконструкции», – рассказывает Игорь Сатин, заведующий отделом Министерства развития общин и территорий Украины.

Чтобы хотя бы отремонтировать аварийные участки, понадобится не один год, говорят чиновники. А экологи отмечают: эффективную дренажную систему, к тому же совершенно бесплатно, создала для больших городов природа. Одно дерево способно задерживать сотни литров воды! Это доказывает эксперимент, который провели ученые. Они взяли два резервуара: в один просто насыпали землю, в другой – посадили небольшой куст. Каждую емкость полили. После имитируемого дождя из резервуара, в котором была только земля, начала вытекать коричневая жидкость. Зато из емкости с растением вытекло совсем немного практически прозрачной воды. Дендрологи отмечают: больше всего воды поглощают тополя, липы и дубы – до 15 тысяч литров жидкости в год. А уберечь городские улицы от большой воды могут даже опавшие листья. «Они на почве образуют более губчатый верхний горизонт, который способствует проникновению влаги вниз», – объясняет дендролог Александр Горелов.

Однако деревья, которые могли бы спасти большие города от потопов, массово вырубают, чтобы построить на их месте новые многоэтажки. Кроме того, ежегодно из украинских лесов за границу в большом количестве незаконно вывозят древесину. «Все это приводит к затоплениям и оползням, – отмечает дендролог. – Склон до 20-ти градусов вполне может быть укреплён древесными растениями. Особенно крупными, для которых характерна мощная и развитая корневая система – она выполняет функцию якоря, задерживающего большие массы грунта».

Масштабные оползни столица пережила весной 2013-го. Тогда центр Киева, казалось, просто уходит под землю. Воздвиженка, Замковая гора, Аскольдова могила, Богуславский спуск – далеко не весь список мест, где образовались провалы. Прохожие чудом спасались! «В свое время, когда начали строить на Грушевского, снесли часть зеленых насаждений на днепровских склонах, – рассказывает Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги. – Произошло нарушение гидрологического режима, что может привести к сползанию этих склонов».

По мнению экологов, если люди не изменят свое хищническое и исключительно потребительское отношение к окружающей среде, природа обязательно напомнит, кто на самом деле хозяин на планете.

Внести свой вклад в озеленение страны может каждый из нас. Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять свои города и присоединиться к всеукраинской акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!

Сюжет программы «Утро с Интером»:

