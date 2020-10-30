30.10.2020 17:10

Что стоит ожидать украинцам от погоды в ноябре?

Метеорологический центр Украины спрогнозировал погоду на ноябрь. Жителям страны стоит ожидать мягкую погоду в первой половине месяца и готовиться к похолоданиям во второй.



pogoda.meta.ua

Прогноз на ноябрь в Украине

Синоптики составили прогноз погоды на ноябрь в Украине и были удивлены аномальностью осадков, которые выпадут в течение следующих тридцати дней. По всей стране будет преимущественно теплая погода, средние показатели осадков значительно превысят предыдущие результаты. Подробную информацию можно посмотреть на сайте https://pogoda.meta.ua/

В западной части страны средняя температура будет в районе 1-8 градусов, в остальных областях на 1,5 градусу больше. В горных районах уровень температуры опустится до 0-3. Что касается осадков, в восточных регионах и Сумской области уровень выпадения остановится на 28-33 мм, на остальных участках — 36-64 мм, в горах поднимется до 110 мм.

Изменение климата в ноябре служит источником для многих поверий:

длительные похолодания — к суровой зиме;

снег 8 числа намекает на позднюю весну;

плохая погода 4 числа говорит о скором приходе зимы;

оттепель 8 числа — теплая зима и весна.

Максимальная температура 17-25 градусов попадает на центральные районы страны. В Киеве на протяжении практически всего месяца будут идти дожди, ближе к концу месяца температура приблизится к нулю. Солнечные деньки стоит ожидать только в первой половине ноября. Минусовая температура (- 14-25) будет преобладать в восточных регионах. Наименьший показатель приходится на Одесскую область (- 7-14).