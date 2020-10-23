В Киевском районе провели акцию памяти «Горсть земли» (Горсовет)

Акция «Вахта Памяти «Горсть земли», посвященная 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошла в Киевском районе накануне Дня освобождения Украины от нацистских захватчиков.
Делегация Международного неправительственного объединения инвалидов «Ветераны Чернобыля за мир и согласие» провела завершающий этап акции «Вахта Памяти «Горсть земли» накануне Дня освобождения Украины от нацистских захватчиков, который отмечается 28 октября.
Напомним, что в сентябре в рамках этой акции члены делегации в городах и селах Республики Белорусь высыпали по горсти харьковской земли на братские могилы, где покоятся воины-уроженцы Харьковщины, а также привезли землю с этих воинских захоронений в Харьков. В октябре проводится второй этап акции, и по горсти этой земли ветераны оставляют на братских могилах в Харькове и Харьковской области.
Ветераны войны и ветераны Чернобыля, председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, клирик храма Усекновения главы Иоанна Предтечи протоиерей Владимир Катречко, а также члены молодежных организаций района высыпали по горсти земли, привезенной из Беларуси, на воинские захоронения на Аллее Славы на 2-м городском кладбище и возложили к могилам цветы.
«На всех фронтах сражались и погибали наши земляки. Многие из них до сих пор лежат в местах боев или находятся в братских захоронениях под именем «Неизвестный солдат». Многие числятся пропавшими без вести… Подвиг воинов, мужественных и отважных, каких только рождала Слобожанская земля, бессмертен. Сохранить память о безымянных героях не менее важно, чем о тех, чьи имена дошли до наших дней. Примеры несокрушимого мужества и доблести наших предков должны стать образцом для нынешнего и грядущих поколений», - подчеркнули участники акции.
Отметим, в Беларуси расположено 6,4 тыс. воинских захоронений времен Второй мировой войны, в которых покоится прах более 2,2 млн воинов, погибших и умерших от боевых ран в 1941-1944 гг. Среди них – тысячи уроженцев Харьковской области, в том числе воинов-уроженцев Харьковщины, призванных из Кагановичского (ныне – Киевского) района. Места захоронений 51-го из них установлены. По горсти земли с их братских могил и было доставлено в Харьков.
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