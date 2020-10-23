23.10.2020 10:45

В Киевском районе провели акцию памяти «Горсть земли» (Горсовет)

Акция «Вахта Памяти «Горсть земли», посвященная 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошла в Киевском районе накануне Дня освобождения Украины от нацистских захватчиков.



://city.kharkov.ua

Делегация Международного неправительственного объединения инвалидов «Ветераны Чернобыля за мир и согласие» провела завершающий этап акции «Вахта Памяти «Горсть земли» накануне Дня освобождения Украины от нацистских захватчиков, который отмечается 28 октября.



Напомним, что в сентябре в рамках этой акции члены делегации в городах и селах Республики Белорусь высыпали по горсти харьковской земли на братские могилы, где покоятся воины-уроженцы Харьковщины, а также привезли землю с этих воинских захоронений в Харьков. В октябре проводится второй этап акции, и по горсти этой земли ветераны оставляют на братских могилах в Харькове и Харьковской области.



Ветераны войны и ветераны Чернобыля, председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, клирик храма Усекновения главы Иоанна Предтечи протоиерей Владимир Катречко, а также члены молодежных организаций района высыпали по горсти земли, привезенной из Беларуси, на воинские захоронения на Аллее Славы на 2-м городском кладбище и возложили к могилам цветы.



«На всех фронтах сражались и погибали наши земляки. Многие из них до сих пор лежат в местах боев или находятся в братских захоронениях под именем «Неизвестный солдат». Многие числятся пропавшими без вести… Подвиг воинов, мужественных и отважных, каких только рождала Слобожанская земля, бессмертен. Сохранить память о безымянных героях не менее важно, чем о тех, чьи имена дошли до наших дней. Примеры несокрушимого мужества и доблести наших предков должны стать образцом для нынешнего и грядущих поколений», - подчеркнули участники акции.

Отметим, в Беларуси расположено 6,4 тыс. воинских захоронений времен Второй мировой войны, в которых покоится прах более 2,2 млн воинов, погибших и умерших от боевых ран в 1941-1944 гг. Среди них – тысячи уроженцев Харьковской области, в том числе воинов-уроженцев Харьковщины, призванных из Кагановичского (ныне – Киевского) района. Места захоронений 51-го из них установлены. По горсти земли с их братских могил и было доставлено в Харьков.

С самого начала войны харьковчане были на передовой. Одним из руководителей обороны Брестской крепости был полковник Ефим Фомин, полковой комиссар 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии, который в 1938-1940 гг. был военным комиссаром 23-й Харьковской стрелковой дивизии. Погиб 26 июня 1941 года возле Холмских ворот Брестской крепости.



Иван Васин попал в плен и погиб в лагере для военнопленных №352 у деревни Масюковщина, что теперь в городе Минске.



Алексей Барзиленко – стрелок-бомбардировщик, мл. лейтенант, героически погиб 30 июня 1942 года в составе экипажа 103-го штурмового авиационного полка.



При освобождении Беларуси в 1943-1944 годах погибли рядовые: Федор Андросов, Сергей Арутюнян, Владимир Байбиков, Юрий Грива. От ран в госпиталях умерли Вячеслав Домановский, Тихон Свидло, Абрам Колчинский, Борис Ус и многие другие харьковчане.