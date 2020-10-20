В Харькове, в рамках проверки, дважды за день завоют сирены оповещения гражданской обороны

21 октября в Харькове проведут плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения.
Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат дважды — в 07:52 и в 14:25.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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