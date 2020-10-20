Главная Новости Общество В Харькове, в рамках проверки, дважды за день завоют сирены оповещения гражданской обороны
20.10.2020  11:11   

В Харькове, в рамках проверки, дважды за день завоют сирены оповещения гражданской обороны

21 октября в Харькове проведут плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения.


://facebook.com

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат дважды — в 07:52 и в 14:25.

Тэги:  гражданская оборона, харьков, проверка, сирена
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.01 Общество В Харькове и области проверят работу сирен 05.12 Власть В условиях военного положения в одной из харьковских колоний провели учения по гражданской обороне 19.09 Власть Спасатели задумались над будущим периодических проверок громких харьковских сирен гражданской обороны (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 