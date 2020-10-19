19.10.2020 17:21

Электронные сервисы Харькова - одни из лучших в Украине

Харьков победил во всеукраинском конкурсе «Эффективная громада», который проводился Министерством цифровой трансформации Украины.



//city.kharkov.ua

Харьков получил награду в номинации «Решения для городских сервисов». В рамках проекта Харьков поделился своим опытом внедрения цифровых технологий с другими громадами.

«Каждый день мы работаем над улучшением сервисов Харькова, стараемся сделать их более комфортными и простыми. Мы рады, что смогли поделиться своим опытом и помогли другим громадам в создании новых проектов», - подчеркнули в Департаменте цифровой трансформации.

Конкурс «Эффективная громада» является первым этапом оценки цифровой трансформации городов и областей для написания будущей стратегии цифровой трансформации регионов. Проект способствует созданию инструментов цифровизации, которые призваны обеспечить граждан равным доступом к электронным услугам, е-демократии и развитию смарт-сити. Это позволит повысить эффективность работы муниципалитетов, сохранить деньги налогоплательщиков и повысить цифровые навыки населения, а также должностных лиц органов местного самоуправления.

Конкурс проводится Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Программой «Электронное управление для подотчетности власти и участия громады» (EGAP), которая внедряется Фондом «Восточная Европа» и Фондом «Innovabridge» при поддержке Швейцарии.