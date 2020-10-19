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19.10.2020  17:21   

Электронные сервисы Харькова - одни из лучших в Украине

Харьков победил во всеукраинском конкурсе «Эффективная громада», который проводился Министерством цифровой трансформации Украины.


//city.kharkov.ua
Харьков получил награду в номинации «Решения для городских сервисов». В рамках проекта Харьков поделился своим опытом внедрения цифровых технологий с другими громадами. 
 
«Каждый день мы работаем над улучшением сервисов Харькова, стараемся сделать их более комфортными и простыми. Мы рады, что смогли поделиться своим опытом и помогли другим громадам в создании новых проектов», - подчеркнули в Департаменте цифровой трансформации.
 
Конкурс «Эффективная громада» является первым этапом оценки цифровой трансформации городов и областей для написания будущей стратегии цифровой трансформации регионов. Проект способствует созданию инструментов цифровизации, которые призваны обеспечить граждан равным доступом к электронным услугам, е-демократии и развитию смарт-сити. Это позволит повысить эффективность работы муниципалитетов, сохранить деньги налогоплательщиков и повысить цифровые навыки населения, а также должностных лиц органов местного самоуправления.
 
Конкурс проводится Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Программой «Электронное управление для подотчетности власти и участия громады» (EGAP), которая внедряется Фондом «Восточная Европа» и Фондом «Innovabridge» при поддержке Швейцарии.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  электронные сервисы, услуги, харьков
 
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