16.10.2020 18:57

Харьков победил в национальном конкурсе на лучшие практики местного самоуправления (Горсовет)

Два харьковских проекта победили в национальном конкурсе «Лучшие практики местного самоуправления» 2020 года.



//city.kharkov.ua

Конкурс проведен Министерством развития громад и территорий Украины в сотрудничестве с Советом Европы для распространения лучших практик органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития.

Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 163 заявки. В финал вышли два харьковских проекта.

Так, проект от Харьковского городского совета «Open Grants School» завоевал I место в категории «Власть и общество: информирование, диалог, участие».

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект был начат и реализуется с 2016 года.

«Опыт этой инициативы остается уникальным для органов местного самоуправления в нашей стране. Школа помогает социально активным гражданам в их инновационных, имиджевых, социально значимых проектах практическими инструментами. Благодаря полученным за средства местного бюджета знаниям выпускники школы получают гранты и способствуют привлечению социальных инвестиций в экономику города», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Также I место на конкурсе по теме «Улучшение качества предоставления образовательных услуг» получил Кластер неформального образования «Kharkiv EDU Cluster».

Как отметила исполнительный директор кластера Кристина Черкасова, проект призван повысить осознание населением необходимости все время учиться: «Ведь сегодня образование становится неотъемлемой частью развития человека в течение всей жизни».

Отметим, что школу социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» за время ее деятельности уже окончили 400 человек. Для реализации своих проектов выпускникам удалось привлечь более 4 млн грн внешних инвестиций. Среди реализованных проектов - площадка для трудоустройства молодежи «Smart Job», приоберетение дорогостоящего медицинского оборудования и др.

Кластер неформального образования - это платформа развития неформального образования, которая анализирует мировые тренды по развитию личности, спрос знаний и навыков на местном рынке труда и интегрирует это в образовательные проекты общественных организаций и других деятелей неформального образования. Его презентация состоялась в октябре 2019 года.

Напомним, конкурс «Лучшие практики местного самоуправления» проводится четвертый год подряд. В прошлом году одну из наград получила харьковская программа развития уличных культур.