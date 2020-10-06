В Харькове открывается муниципальный стартап-центр (Горсовет)

Официальное открытие Муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» состоится 9 октября на ул. Кузнечной, 1.
Как сообщили организаторы, в рамках мероприятия запланировано проведение питчинга финалистов программы «ReBOOTcamp» и будет организована демозона с участием полуфиналистов. Также пройдут дискуссии с экспертами, а создатели стартапов поделятся своими историями и кейсами.
Участие в событии примут представители профильных компаний, фондов, ассоциаций, образовательных хабов.
В связи с карантинными мероприятиями действует обязательная регистрация. Также присоединиться к событию можно будет онлайн, на официальной странице в фейсбуке.
Более подробная информация и регистрационная форма - на сайте https://startupkharkiv.com/demo-day.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
влажность:
давление:
ветер: