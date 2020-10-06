06.10.2020 13:59

В Харькове открывается муниципальный стартап-центр (Горсовет)

Официальное открытие Муниципального стартап-центра «Startup Kharkiv» состоится 9 октября на ул. Кузнечной, 1.



// Facebook

Как сообщили организаторы, в рамках мероприятия запланировано проведение питчинга финалистов программы «ReBOOTcamp» и будет организована демозона с участием полуфиналистов. Также пройдут дискуссии с экспертами, а создатели стартапов поделятся своими историями и кейсами.

Участие в событии примут представители профильных компаний, фондов, ассоциаций, образовательных хабов.



В связи с карантинными мероприятиями действует обязательная регистрация. Также присоединиться к событию можно будет онлайн, на официальной странице в фейсбуке.



Более подробная информация и регистрационная форма - на сайте https://startupkharkiv.com/demo-day.