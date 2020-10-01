01.10.2020 12:05

Сентябрь 2020 года в Харькове оказался аномально теплым и рекордно сухим (Гидрометцентр)

На Харьковщине продолжается метеорологическое лето.



// РЕДПОСТ

Первый месяц осени выдался на Харьковщине аномально теплым и рекордно сухим, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В начале сентября (3-го числа) в Харькове был установлен новый абсолютный максимум со значением +34,7°C (предыдущий рекорд наблюдался в 2015 году, +34,5°C). Среднемесячная температура воздуха была равна 18,4°C, что оказалось выше нормы на 4 градуса.

По области температура за сентябрь составила от 17,3°C до 19,3°C, местами были установлены новые абсолютные максимумы месяц за весь период наблюдений.

Количество осадков оказалось неравномерным, но в целом наблюдался сильный дефицит. Количество осадков в Харькове составило всего 0,6 мм, что является самым низким показателем по крайней мере с 1909 года. На востоке области (в Купянске и Великом Бурлуке) сентябрь тоже выдался рекордно сухим.

По увереням синоктиков, что по всей территории области продолжается метеорологическое лето, поскольку среднесуточная температура остается выше, чем 15 ° C.