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26.09.2020  15:03   

К Мемориалу жертвам тоталитаризма возложили цветы (Горсовет)

Возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала жертвам тоталитаризма (шестой квартал Лесопарка) состоялось сегодня, 26 сентября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Традиционное мероприятие посвящено памяти расстрелянных поляков и представителей харьковской интеллигенции, которые были похоронены на этом месте, и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
 
Генеральный консул Республики Польши в Харькове Петр Стаханчик отметил важность этого события для его страны.
 
«Для нас это важное мероприятие, посвященное памяти тысяч польских граждан, расстрелянных в 1940 году в Харькове по приказу высшего органа власти СССР. В списке жертв оказались военные, юристы, инженеры, преподаватели, писатели, журналисты, священники.  Шестой квартал стал местом их вечного упокоения», - отметил генконсул.
 
Заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко заверил, что для Харькова это такая же трагедия, как и для Польши. 
 
«Мы помним события, которые привели к гибели тысяч людей, и поляков, и украинцев, по вине тоталитарного режима. Наше молодое поколение также знает об этом. Надеемся, что в следующем году мы сможем провести этот день масштабно, как это было ранее», - сказал Константин Лобойченко. 
 
Отметим, что изначально на сегодняшний день было запланировано проведение XXI Легкоатлетического кросса памяти жертв тоталитаризма, а также велопробег. Но в связи с трауром, объявленным в Харькове и в Украине, спортивная часть мероприятия была отменена.  
 
Справка. Мемориал жертвам тоталитаризма открыт 17 июня 2000 года по инициативе Президентов Украины и Польши в харьковском Лесопарке. В 1940 году там были расстреляны 3809 польских офицеров и 500 мирных граждан Польши.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  мемориал, тоталитаризм, харьков, польша
 
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