25.09.2020 15:37

«Утро с Интером»: чего ждать от одного из самых громких поединков осени Деревянченко vs Чарло?

Уже в это воскресенье Украина может получить еще одного чемпиона мира по боксу. Наш спортсмен Сергей Деревянченко будет боксировать в США против американца Джермалла Чарло за пояс по версии WBC. За трансляцией одного из самых громких поединков осени украинские болельщики смогут следить в прямом эфире на телеканале «Интер» – 27 сентября с 03:50 в программе «Большой бокс».



// inter.ua

Чего ждать от предстоящего боя, как Сергей Деревянченко шел к своей цели и после какого события его стали узнавать на улицах – в сюжетах программы «Утро с Интером».

Сергей Деревянченко – один из самых известных украинских боксеров в мире. Его любят за зрелищный бокс, работоспособность и бескомпромиссность. В последние годы специалисты называют его одним из лучших бойцов в средней весовой категории. Для Деревянченко бой с Чарло – уже третья попытка стать чемпионом мира за последние два года…

Первый шанс стать чемпионом мира Деревянченко получил 27 октября 2018-го – в Нью-Йорке состоялся его поединок с американцем Даниэлем Джейкобсом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Этот непростой для обоих боксеров бой продлился все 12 раундов. Однако, к сожалению, раздельным решением судей победу присудили Джейкобсу. Но, как признается сам Сергей, этот поединок сыграл ключевую роль в его жизни, именно после него он стал по-настоящему известным: «Даже этот мой проигрыш оказался для меня выигрышем, ведь меня больше стали узнавать, даже в Нью-Йорке люди подходили и говорили: «Ты же боксер, с Джейкобсом боксировал, хороший бой был».

Через год Деревянченко получил еще одну возможность завоевать титул IBF. На этот раз он дрался с одним из лучших боксеров современности – Геннадием Головкиным из Казахстана. В чрезвычайно сложном поединке украинец снова уступил противнику – по решению судей. Однако и болельщики, и спортивные эксперты были почти единодушны: у Сергея несправедливо отобрали победу, в этом бою именно он был сильнее, а Головкина признали победителем исключительно из-за его авторитета. Несмотря на поражение, Деревянченко победил в плане имиджа среди боксерского сообщества. За ним закрепилось звание очень стойкого бойца, который может устроить на ринге настоящее шоу. Именно поэтому Сергей получил еще один шанс стать чемпионом.

Уже в эти выходные в США Деревянченко встретится на ринге с действующим чемпионом мира, американцем Джермаллом Чарло, в бою за пояс WBC. Соперник у Сергея очень непростой – грозный и мощный боец. А еще он моложе украинца на 4 года, и это один из козырей американца. На профессиональном ринге Чарло выступает 12 лет, за это время он провел 30 поединков и все выиграл, причем 22 боя завершил досрочно. Последний раз американец дрался в декабре прошлого года и успешно защитил свой титул. Тогда он досрочно победил ирландца Денниса Хогана. В бою против Деревянченко Чарло в третий раз будет защищать свой чемпионский пояс. Однако, по мнению экспертов, Джермалл еще не встречался с таким опытным и опасным боксером, как Сергей Деревянченко. Для украинца это будет 16-й поединок на профи-ринге. В его активе 13 побед, 10 из которых – нокаутом. И в предстоящем бою наш спортсмен настроен только на победу.

Станем ли мы свидетелями рождения еще одного украинского чемпиона? Не пропустите прямую трансляцию зрелищного поединка между Сергеем Деревянченко и Джермаллом Чарло – в воскресенье, 27 сентября, в 03:50 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер».

Кроме того, в «Большом боксе» пройдет трансляция еще одного поединка: брат-близнец Джермалла Чарло – Джермелл – проведет объединительный бой сразу за три чемпионских титула против доминиканца Джейсона Росарио. Также зрителей ждет эксклюзивное интервью с Сергеем Деревянченко и прогнозы авторитетных экспертов проекта. Смотрите «Большой бокс» в это воскресенье с 03:50 на «Интере».

Промо-анонс боя Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло:



Сюжеты программы «Утро с Интером» о предстоящем поединке:

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