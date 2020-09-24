24.09.2020 07:57

Эксклюзив «Утра с Интером»: Ирина Федишин – о дуэте с Викой из «НеАнгелов» и отпуске с Виктором Бронюком

Ирина Федишин – украинская певица с одним из самых плотных гастрольных графиков. До карантина восемь месяцев в году она проводила на гастролях. Но даже теперь, когда почти все концерты перенесены на неопределенный срок, артистка не дает поклонникам забыть о себе: записывает новые песни, презентует клипы. О съемках нового видео, возможных дуэтах, звездных встречах и отпуске на карантине Ирина Федишин рассказала в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».



// inter.ua

Певица признается, что после нескольких месяцев дома сейчас как никогда нацелена на творчество: «Во время карантина я написала много песен и сейчас готовлю новый альбом. А осень началась с премьеры моего клипа «Там, де ти». Его снимала Елена Винярская, а съемки проходили недалеко от Киева. В кадре у нас очень красивая осень, пастельные тона».



Сама Ирина в новом видео появилась в непривычном для себя образе – с надвинутой почти на глаза шапкой и темной помадой на губах. «Я всегда за эксперименты. Но когда только начинала карьеру, продюсер говорил: надо, чтобы ты была одинаковая везде и не очень менялась, чтобы зритель наконец выучил, кто такая Ирина Федишин. А теперь, когда люди уже знают, как я выгляжу, можно позволить себе эксперименты с образами».

Певица говорит, что ее продюсер и муж Виталий Човнык давал советы не только по поводу одежды и макияжа в кадре. Претендентов на главную мужскую роль в клипе они также выбирали вместе.

Благодаря карантину Ирина смогла в этом году больше времени посвятить отдыху, семье и детям. Летом они много путешествовали по Украине и даже съездили в Болгарию. «Всю весну мы отсидели дома, и нам очень хотелось каких-то эмоций, – рассказывает артистка. – Мы брали детей, садились в машину и ездили смотреть замки. Также отдыхали в Затоке. Там я познакомилась с Викой из группы «НеАнгелы». Я выходила из моря, она заходила. Мы так визуально знали друг друга, поздоровались, разговорились, нашли много общего – и у нас завязалась дружба. Теперь мы с Викой хотим записать дуэт, работаем в этом направлении».

А вот в Болгарии Ирина Федишин отдыхала вместе с солистом группы «Тик» Виктором Бронюком: «Мы долго думали, ехать ли за границу этим летом. Но взвесив все «за» и «против», таки поехали отдыхать в Болгарию. Раньше у нас был там свой дом, но из-за ситуации с коронавирусом мы его продали. В этот раз уже снимали апартаменты. А у Виктора там есть свое жилье, и мы к нему приходили в гости. Вместе варили борщ, ловили крабов. У нас с ним хорошие отношения. Помню, как он меня поддержал на одном моем концерте: мы вместе перепели песню «Білі троянди».

Но даже в условиях карантина Ирина Федишин не только отдыхала, а еще и успела дать несколько концертов. «Я выходила на сцену с большой радостью, – делится эмоциями артистка. – Мы так соскучились по зрителям! Я уже шутила, что готова сцену целовать. Поэтому на этих концертах мы так отрывались – на 200% отдачи».

Анонсировать ближайший концертный тур певица пока не спешит. Но признается, что мечтает как можно быстрее вернуться к своему привычному, насыщенному гастрольному графику.

Кроме того, Ирина Федишин – активная участница благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». В качестве эксклюзивного лота певица передала куклу ручной работы, изготовленную нежинскими мастерами, прототипом которой является она сама! Этот уникальный сувенир можно купить на сайте deti.inter.ua. Как и другие лоты от знаменитостей. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на покупку современной системы MultiFiltrate для Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии «ОХМАТДЕТа». Это оборудование еще называют искусственной почкой – оно помогает детям с острыми отравлениями и инфекциями пережить наиболее критичный период, когда почки не справляются с выведением токсинов. Кроме того, аппарат позволит делать гемодиализ детям с малым весом, сердечной недостаточностью и нестабильными показателями кровяного давления. Также каждый желающий может принять участие в благотворительной инициативе «Одна гривна от каждого из нас – это много. Вместе мы можем спасать детские жизни» и перечислять от 1 гривны в день в копилку фонда. Каждая гривна приближает момент, когда отделение интенсивной терапии и острых интоксикаций «ОХМАТДЕТа» получит долгожданный жизненно важный аппарат для маленьких пациентов. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы можем спасать детские жизни!