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21.09.2020  10:37   

Победителей конкурса «Молодой человек года» наградили в Шевченковском районе (ХГС)

Церемония награждения победителей районного этапа городского конкурса «Молодой человек года - 2020» прошла в Администрации Шевченковского района.


// city.kharkov.ua

Традиционно конкурс проходит в десяти номинациях: «Учащиеся общеобразовательных школ», «Учащиеся профессионально-технических учреждений», «Студенты вузов III уровней аккредитации», «Студент (курсант) высшего учебного учреждения III-IV уровней аккредитации», «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Деятельность в области производства, предпринимательство», «Деятельность в непроизводственной сфере» и «Общественная деятельность».

На районный этап отбора подали заявки 58 участников. Победителей и лауреатов наградили почетными грамотами Администрации Шевченковского района и памятными кубками.

Лучших школьников и студентов поздравил глава администрации района Владимир Котковский, который пожелал им победы в городском этапе.

«Участники районного этапа городского конкурса «Молодой человек года» - креативные, талантливые, инициативные. Они - гордость Шевченковского района города Харькова. Желаем каждому успехов и воли к победе!» - сказал председатель райадминистрации.

На церемонии награждения выступили заслуженный артист Украины Виталий Лашко и чемпионка Украины, студентка Харьковской государственной академии физической культуры Юлия Доценко.

Источник:   ХГС
 Тэги:  молодой человек года, награждение, харьков
 
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