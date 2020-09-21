21.09.2020 10:37

Победителей конкурса «Молодой человек года» наградили в Шевченковском районе (ХГС)

Церемония награждения победителей районного этапа городского конкурса «Молодой человек года - 2020» прошла в Администрации Шевченковского района.



// city.kharkov.ua

Традиционно конкурс проходит в десяти номинациях: «Учащиеся общеобразовательных школ», «Учащиеся профессионально-технических учреждений», «Студенты вузов III уровней аккредитации», «Студент (курсант) высшего учебного учреждения III-IV уровней аккредитации», «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Деятельность в области производства, предпринимательство», «Деятельность в непроизводственной сфере» и «Общественная деятельность».

На районный этап отбора подали заявки 58 участников. Победителей и лауреатов наградили почетными грамотами Администрации Шевченковского района и памятными кубками.



Лучших школьников и студентов поздравил глава администрации района Владимир Котковский, который пожелал им победы в городском этапе.



«Участники районного этапа городского конкурса «Молодой человек года» - креативные, талантливые, инициативные. Они - гордость Шевченковского района города Харькова. Желаем каждому успехов и воли к победе!» - сказал председатель райадминистрации.



На церемонии награждения выступили заслуженный артист Украины Виталий Лашко и чемпионка Украины, студентка Харьковской государственной академии физической культуры Юлия Доценко.