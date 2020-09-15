15.09.2020 18:53

Ветераны Чернобыля провели акцию, посвященную победе во Второй мировой войне (city.kharkov)

Делегация Международного неправительственного объединения инвалидов «Ветераны Чернобыля за мир и согласие» провела акцию «Вахта Памяти «Горсть земли», посвященную 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в общественной организации, священнослужители освятили землю с харьковского Мемориала Славы, и ветераны Чернобыля доставили ее в Беларусь. Там землю передали в крипту Храма-памятника в честь всех святых и в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших, где хранятся такие капсулы из разных воинских захоронений Беларуси и других стран Европы.

По словам руководителя делегации, президента обединения «Ветераны Чернобыля за мир и согласие» Петра Прокопенко, также члены делегации пронесли флаг города Харькова по городам и селам Республики Беларусь и посетили братские могилы, где покоятся воины-уроженцы Харьковщины. Участники акции возложили к могилам цветы, высыпали на каждую из них по горсти харьковской земли и привезли землю с этих воинских захоронений в Харьков. В сентябре-октябре они планируют провести второй этап акции и оставить эту землю на местах воинских захоронений в Харькове и Харьковской области.

Отметим, что в Беларуси расположено 6,4 тыс. воинских захоронений времен Второй мировой войны, в которых покоится прах более 2,2 млн воинов, погибших и умерших от боевых ран в 1941-1944 гг. Среди них – тысячи уроженцев Харьковской области.

Акция «Вахта Памяти «Горсть земли» завершится накануне очередной годовщины освобождения Слобожанщины от нацистских захватчиков.