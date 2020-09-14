14.09.2020 13:57

У харківському стартап-центрі почалася навчальна програма для перших резидентів

Харківський стартап-центр «Startup Kharkiv» запустив інтенсивну навчальну програму «ReBOOTcamp».



// city.kharkov.ua

З більш ніж 70 заявок на участь у навчанні були відібрані 22 учасники. Після закінчення програми найсильніші отримають можливість презентувати свої ідеї на масштабних тематичних майданчиках міста.

«Для перших учасників уже відкрилися двері стартап-центру. Всі вони дійсно мають потенціал і можуть зробити наше місто кращим. Майже всі з запропонованих ідей корелюються з більшістю тематик круглих столів з розробки Стратегії розвитку міста на наступні 10 років», - зазначила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська.



Команди, які братимуть участь у першій міській програмі для стартапів, мають намір удосконалити найрізноманітніші галузі і сфери у Харкові та за його межами. Так, резиденти стартап-центру працюватимуть над такими напрямками, як захист смартфонів, продюсування музикантів, змагання для веб-розробників, проблема зберігання і приватності фото, створення якісного інтернету в транспорті і в дорозі, IT-рішення у сфері ЖКГ, освіта для дітей за допомогою смартфонів тощо.



Протягом місяця учасники безкоштовно пройдуть інтенсивну програму навчання. Це допоможе їм структурувати і вдосконалити подальшу презентацію продукту перед інвесторами. До фіналу дійдуть лише п'ять команд, які змагатимуться у фіналі «Open Startup Day», виставлятимуться на «Kharkiv Innovation Forum» і братимуть участь в Алеї стартапів.



Нагадаємо, ідея муніципального стартап-центру, який має стати резиденцією для місцевих стартапів, була реалізована за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Стежити за новинами «Startup Kharkiv» можна на його офіційному сайті.