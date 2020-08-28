28.08.2020 16:12

У парку Горького - новий атракціон

Новий атракціон «Водна гірка» у вигляді літаючого човна встановлений в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.



//city.kharkov.ua

Як повідомив прес-секретар парку Андрій Кравченко, на новому атракціоні можуть кататися відвідувачі, починаючи з 7 років з ростом від 120 см.

Суть атракціону в тому, що човен з людиною піднімається на висоту 8 м, а потім спускається і входить у воду. «Швидкість човна, звичайно, менша, ніж у американських гірок, але вона досить велика, щоб захоплювало дух», - зазначив Андрій Кравченко.

За його словами, атракціон німецького виробництва, і він не запрацює, якщо не будуть виконані всі умови з техніки безпеки. Водний атракціон розташований в сімейно-розважальній зоні. На нього отримано всі дозволи, і в вихідні відвідувачі вже зможуть його випробувати.