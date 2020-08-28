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28.08.2020  16:12   

У парку Горького - новий атракціон

Новий атракціон «Водна гірка» у вигляді літаючого човна встановлений в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.


//city.kharkov.ua
Як повідомив прес-секретар парку Андрій Кравченко, на новому атракціоні можуть кататися відвідувачі, починаючи з 7 років з ростом від 120 см.
 
Суть атракціону в тому, що човен з людиною піднімається на висоту 8 м, а потім спускається і входить у воду. «Швидкість човна, звичайно, менша, ніж у американських гірок, але вона досить велика, щоб захоплювало дух», - зазначив Андрій Кравченко.
 
За його словами, атракціон німецького виробництва, і він не запрацює, якщо не будуть виконані всі умови з техніки безпеки. Водний атракціон розташований в сімейно-розважальній зоні. На нього отримано всі дозволи, і в вихідні відвідувачі вже зможуть його випробувати.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  парк горького, новый аттракцион, харьков
 
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