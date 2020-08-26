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26.08.2020  16:51   

Стартап-центр Харкова запрошує на навчання

Інтенсивна програма «reBOOTcamp» для власників стартапів від Харківського міського стартап-центру пройде з 12 вересня по 4 жовтня.


//city.kharkov.ua
Інтенсивна програма «reBOOTcamp» для власників стартапів від Харківського міського стартап-центру пройде з 12 вересня по 4 жовтня 2020 року.
 
Як повідомили організатори, центр шукає перспективні стартапи, щоб допомогти їм у розвитку і разом створити міське стартап-ком'юніті.
 
«Людина, яка хоче взяти участь у програмі, може мати тільки ідею, бачення, технологічний стартап або вже готовий продукт із першими результатами. Буде відбір, тому до фіналу дійдуть не всі. Цілком можливо, що замовником і користувачем цих стартапів стане місто», - зазначила директор муніципального стартап-центру Ольга Гольдина.
 
Реєстрація на участь у програмі «reBOOTcamp» закриється о 00:00 7 вересня 2020 року. Залишити заявку можна тут.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  стартап-центр, rebootcamp, харьков
 
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