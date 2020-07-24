24.07.2020 16:06

«Красавчик со стажем» – премьера французской комедии на «Интере»

В воскресенье, 26 июля, в 20:30 на «Интере» состоится телепремьера французской комедии «Красавчик со стажем» режиссера Оливьера Барру с Кадом Мерадом в главной роли.



// inter.ua

Алекс знает, как жить богато и счастливо, и считает, что быть жиголо – решение всех проблем. Всех, кроме возраста. Ведь когда тебе под 50 – это не так уж просто. Когда богатая женщина, опекавшая Алекса, подыскала себе более молодого друга, мужчина оказывается на улице. Он не находит другого варианта, как переехать к сестре. Алекс решает научить секретам обольщения племянника. А заодно и самому вернуться в строй, чтобы снова зажить роскошной жизнью.

«Красавчик со стажем» – ремейк американской комедии «Как быть латинским любовником» режиссера Кена Марино с Сальмой Хайек, Эухенио Дербесом и Кристен Белл в главных ролях. Картина 2017 года имела успех в прокате и множество положительных отзывов критиков. Это и вдохновило Оливье Барру взяться за адаптацию и режиссуру картины.

На главную роль возрастного жиголо он пригласил своего друга, актера и сценариста Када Мерада, с которым начинал карьеру в составе комедийного дуэта Kad & Olivier.

«Мы случайно обнаружили, что уже посмотрели американский фильм с Сальмой Хайек, – вспоминает Кад Мерад. – Поскольку фильм показался нам смешным, мы поняли, что хотим снять французскую версию. Вместе мы работали над адаптацией, позже Оливье взялся за режиссерскую работу, а мне досталась роль «латинского любовника». К слову, это уже шестая совместная работа режиссера и актера. «Это что-то вроде пинг-понга, – описывает их сотрудничество Барр. – Уже 30 лет мы работаем вместе и знаем друг друга наизусть. Нам не нужно долго договариваться, чтобы убрать или добавить шутку или реплику. Мы довольно быстро соглашаемся друг с другом. Времена, когда каждый пытался тянуть одеяло на себя, убеждая, что именно он лучше, сильнее и умнее, – давно позади!»

Барру и Мераду понадобилось почти полгода ежедневной работы над сценарием. А Каду также пришлось набрать 5-6 килограммов к началу съемок, чтобы иметь немного дряблый вид – по задумке режиссера, это должно было добавить комичности образу.

«Такие герои вызывают умиление и заставляют смеяться, – констатирует режиссер. – Если представить Алекса в стране «сдувшихся звезд», он был бы там королем. Тип, которому больше 50, настаивает на том, что ему только 42, будучи уверенным, что выглядит не больше, чем на 30… Мозгами он застрял в подростковом возрасте. Невозможно было пройти мимо такого!» Кад Мерад признается, что ему абсолютно не знакома профессия жиголо, но в то же время она его заворожила: «Считается, что парни из эскорта – халявщики и бездельники. Они купаются в роскоши, но ведь это настоящая работа. Если вы не можете похвастаться красотой, молодостью, прилежностью, опытом – практикуйтесь! Кроме того, это достаточно рискованное занятие. И наш фильм – тому подтверждение».

Удастся ли опытному жиголо достигнуть поставленной цели и вернуться к роскошной жизни, а его племяннику – перенять мастерство дяди? Смотрите комедию «Красавчик со стажем» в воскресенье, 26 июля, в 20:30 «Интере».