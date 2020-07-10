10.07.2020 09:52

Экзотическое насекомое угрожает лиственным деревьям Харькова (ВИДЕО)

Ясеневая узкотелая изумрудная златка – очень маленькая, однако способна заселиться на живые деревья и полностью их уничтожить.



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Летом 2019 года впервые на территории Украины было подтверждено наличие карантинного инвазивного вида - ясеневой узкотелой изумрудной златки. Она относится к группе агрессивных стволовых вредителей, способных заселять живые, неослабленным дерева, что неизбежно приводит их к гибели.



Этот вредитель встречается и на молодых, и на взрослых деревьях в насаждениях разного типа.



Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка:

Зоной естественного обитания этой златки являются лиственные леса Корейского полуострова, северо-восточного Китая, Японии, Монголии и Тайваня. Естественным образом распространение происходит довольно умеренно, примерно 10 км в год. Быстрое распространение вредителя на огромные территории происходит посредством деятельности человека, то есть экспорта и импорта уже заселенной древесины. К сожалению, на ранних стадиях заселение деревьев златкой установить довольно трудно. Надежными признаками являются расклев коры и наличие личиночных ходов под корой. Основные симптомы - это характерные летные отверстия на стволах и ветвях, но они появляются позже, на следующий год после заселения.



Поскольку ясеневая златка является карантинным видом, добавляет Елизавета Ткачева, процедура ее контроля прописана в международных правилах Европейской и Средиземноморской организации растений. На 1-м этапе проводится детальное обследование радиусом 1 км от населенного дерева и устанавливают карантинную зону радиусом не менее 20 км. 2-й этап обследования проводится с целью определения границ зоны распространения.



Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка:

Эти этапы нужно проводить, пока не будут обнаружены все населенные ясени. Следующий этап - это вырубка всех деревьев, которые имеют признаки заселения вредителем и на последнем все ясени объединяют в так называемую "заселенную златкой зону", вырубывают и исследуют. Сейчас зона заселения златкой в ​​Украине находится всего в 69 км от Харьковской области. Основная угроза состоит в том, что златка способна заселять здоровые деревья, тем самым уничтожать их. Поэтому без соблюдения карантинных норм мы рискуем потерять все деревья ясеня в стране.



