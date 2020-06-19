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19.06.2020  17:31   

В Індустріальному районі нагородили кращих медиків

Вшанування кращих медичних працівників відбулося сьогодні, 19 червня, в Індустріальному районі.


// city.kharkov.ua

З професійним святом медиків привітала заступник голови райадміністрації Наталія Максименко.

«Ваша професія - одна з найблагородніших у світі, адже ви оберігає людські життя. І вдень, і вночі ви перебуваєте поруч, щоб встигнути допомогти хворому - чи то на прийомі в поліклініці, то чи в операційній. Міцного вам здоров'я, благополуччя і вдячних пацієнтів!» - зазначила вона.

Кращі медпрацівники були відзначені грамотами та подяками голови Адміністрації Індустріального району.

Источник:   ХМР
 Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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