19.06.2020 17:31

В Індустріальному районі нагородили кращих медиків

Вшанування кращих медичних працівників відбулося сьогодні, 19 червня, в Індустріальному районі.



// city.kharkov.ua

З професійним святом медиків привітала заступник голови райадміністрації Наталія Максименко.

«Ваша професія - одна з найблагородніших у світі, адже ви оберігає людські життя. І вдень, і вночі ви перебуваєте поруч, щоб встигнути допомогти хворому - чи то на прийомі в поліклініці, то чи в операційній. Міцного вам здоров'я, благополуччя і вдячних пацієнтів!» - зазначила вона.



Кращі медпрацівники були відзначені грамотами та подяками голови Адміністрації Індустріального району.