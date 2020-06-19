В Індустріальному районі нагородили кращих медиків

Вшанування кращих медичних працівників відбулося сьогодні, 19 червня, в Індустріальному районі.
З професійним святом медиків привітала заступник голови райадміністрації Наталія Максименко.
«Ваша професія - одна з найблагородніших у світі, адже ви оберігає людські життя. І вдень, і вночі ви перебуваєте поруч, щоб встигнути допомогти хворому - чи то на прийомі в поліклініці, то чи в операційній. Міцного вам здоров'я, благополуччя і вдячних пацієнтів!» - зазначила вона.
Кращі медпрацівники були відзначені грамотами та подяками голови Адміністрації Індустріального району.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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